Pacientes con úlceras venosas en la pierna de difícil curación

Artículo revisado por expertos sobre la razón coste-efectividad de Debrichem publicado en la Journal of Wound Care y presentado por el profesor Julian F. Guest en la conferencia de la EWMA.

El gel de desbridamiento tópico Debrichem combinado con una atención sanitaria estándar aumentó la probabilidad de curación de las úlceras venosas de difícil curación en la pierna en un 75% en 12 meses.

La combinación de Debrichem con una atención sanitaria estándar durante 12 meses tiene el potencial de reducirle los costes al NHS para las úlceras venosas de difícil curación en la pierna hasta en un 57% en comparación con solo la asistencia sanitaria estándar.

La combinación de Debrichem con la asistencia sanitaria estándar aumentó la calidad de vida relacionada con la salud durante 12 meses de 0,74 a 0,84 años de vida ajustados por calidad (AVAC) por paciente.

DEBx Medical, la empresa holandesa de tecnología médica que está revolucionando el tratamiento de las heridas crónicas, ha anunciado hoy que los datos acerca de la razón coste-efectividad de su nuevo gel de desbridamiento desecante (Debrichem®) fue publicado por el Prof. Dr. Julian F. Guest, el Dr. med. Valter Deanesi y el Dr. med. Arrigo Segalla, en la renombrada revista Journal of Wound Care. El artículo revisado por expertos Cost-effectiveness of Debrichem in managing hard-to-heal venous leg ulcers in the UK demuestra el beneficio económico-sanitario añadido de Debrichem al reducirle los costes al NHS para esta indicación en un 57%, al tiempo que mejora sustancialmente los resultados de los pacientes, en comparación con un protocolo de solo atención sanitaria estándar.

Michel H.E. Hermans, M.D., presidente del respectivo simposio satélite de la EWMA[i] comentó: «Se calcula que el Servicio Nacional de Salud británico gasta anualmente 3.200 millones de libras esterlinas en el tratamiento de las úlceras venosas en la pierna, mientras que aproximadamente el 87% de estos costes (2.800 millones de libras) fue destinado a las úlceras venosas en la pierna de difícil curación. El estudio, presentado por el profesor Julian Guest, demostró que Debrichem tiene un gran potencial de beneficio para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido: con Debrichem, los resultados sanitarios mejoraron con un coste significativamente menor. En total, el NHS podría ahorrar hasta un 57% en costes de tratamiento de las úlceras venosas en la pierna de difícil curación».

El objetivo de esta revisión económico-sanitaria era estimar si el gel desecante tópico para desbridamiento Debrichem podría ser una solución rentable para el tratamiento de las úlceras venosas en la pierna de difícil curación. Empleando un modelo de Markov, el estudio se basó en un análisis de cohortes retrospectivo de registros de casos anónimos de pacientes que padecían esta enfermedad. Los modelos de Markov son árboles de decisión recursivos que se utilizan para modelar condiciones que implican eventos que pueden ocurrir repetidamente en el tiempo, como es el caso de las úlceras venosas en la pierna y las infecciones de heridas.[ii]

Un total de 114 pacientes, el 50% mujeres, con una edad media de 69,5 años, con úlceras venosas en la pierna que presentaban una superficie media de la herida de 92,9 cm cuadrados y una duración media de la herida de 7,8 meses antes del tratamiento, fueron asignados a dos cohortes, formadas por 57 pacientes cada una. La primera cohorte recibió Debrichem y asistencia sanitaria estándar adicional, y la segunda cohorte solo recibió asistencia sanitaria estándar. La asistencia sanitaria estándar comprendía una serie de visitas clínicas, ingresos hospitalarios, asistencia en unidades de accidentados y emergencias, además de la combinación de apósitos, terapia de compresión y otros vendajes.

En la primera cohorte, con la combinación de asistencia sanitaria estándar y Debrichem, las úlceras venosas en la pierna de difícil curación tenían un 75% más de probabilidad de curación a los 12 meses, y la calidad de vida relacionada con la salud a los 12 meses aumentó de 0,74 a 0,84 de vida ajustados por calidad (AVAC) por paciente. El coste del tratamiento durante 12 meses para Debrichem combinado con la asistencia sanitaria estándar fue de 3.128 libras por paciente, mientras que la atención estándar sola costó 7.195 libras por paciente, con un cálculo de precios basado en los costes de recursos unitarios del NHS en 2019/20. En conclusión, los autores descubrieron que Debrichem tiene el potencial de reducir los costes globales del NHS para el tratamiento de las úlceras venosas en la pierna de difícil curación hasta en un 57%.

«Estos datos económicos sobre la salud nos animan mucho. Las úlceras venosas en la pierna de difícil curación, con una prevalencia mundial de alrededor del 1,5% en los países desarrollados, le suponen un gran gasto reducible para los sistemas sanitarios. Estos datos nos convencen de que Debrichem puede ayudar a mejorar en gran medida los resultados y la calidad de vida de los pacientes de todo el mundo y, al mismo tiempo, reducir radicalmente los costes sanitarios en comparación con los procedimientos tradicionales, por ejemplo, el desbridamiento brusco. A diferencia de los tratamientos quirúrgicos convencionales, Debrichem deseca la herida químicamente interrumpiendo el biofilm y eliminando así las infecciones de la herida en más del 90% de los casos tras un único tratamiento», comentó el doctor Bert Quint, CEO de DEBx Medical.

El Prof. Dr. Julian F. Guest intervino en la renombrada conferencia de la European Wound Management Association (EWMA), celebrada en París del 23 al 25 de mayo de 2022, durante la Sesión clave de apertura: Actividades pasadas, presentes y futuras de la EWMA sobre el tema Economía, ¿dónde estamos ahora?[iii] y presentó los resultados de su estudio en un simposio satélite de una hora de duración.

Acerca de Debrichem®

Debrichem® es una nueva opción de tratamiento disruptiva para abordar la infección en las heridas crónicas. Este agente tópico ofrece una alternativa superior al desbridamiento quirúrgico, el estándar de cuidados actual. Se ha demostrado que Debrichem elimina la biopelícula y los patógenos del lecho de la herida que interrumpen el inicio del proceso natural de cicatrización. En una publicación revisada por expertos que analizaba una serie de casos de 10 pacientes, más del 90% de las heridas crónicas empezaron a curarse después de recibir un único tratamiento con Debrichem.[i] Se observaron resultados similares en más de 5.000 pacientes tratados en ensayos curativos individuales (datos no publicados). El producto se aplica mediante un procedimiento rápido y sencillo, no invasivo. Los profesionales sanitarios deben considerar siempre el uso de anestésicos locales al aplicar el tratamiento. Debrichem puede utilizarse fuera de un entorno quirúrgico, lo que puede ser especialmente útil en situaciones, como durante la pandemia de COVID-19, en las que los pacientes no pueden acudir a los hospitales para ser operados, evitando complicaciones a largo plazo como la amputación.

Sobre las heridas crónicas y las úlceras venosas de la pierna

Se definen como heridas crónicas aquellas heridas que no se han curado ni reducido su tamaño después de 4 – 12 semanas. La probabilidad de curación de las heridas crónicas depende de diversas variables, como el tamaño de la herida, el estado de salud general del paciente o los medicamentos concomitantes. Con una prevalencia de úlceras crónicas de aproximadamente el 1,5% en la población general (que oscila entre el 1,5% en Australia y el 13% en Norteamérica y el 16,6% en Bélgica) y un aumento previsto de la incidencia de las heridas crónicas en determinadas poblaciones como, por ejemplo, en pacientes con diabetes, las heridas crónicas representan un importante problema sanitario y una carga económica a nivel mundial.[ii]

Las úlceras venosas en la pierna en particular son una causa importante de morbilidad y tienen una prevalencia de alrededor del 1% en los adultos del Reino Unido. Las úlceras venosas en la pierna están causadas por una insuficiencia venosa crónica en las extremidades inferiores. Los factores de riesgo son los antecedentes familiares, la trombosis venosa profunda, la edad y la obesidad. Aquellas úlceras venosas en la pierna que no se curen en semanas ni en varios meses serán consideradas «de difícil curación».4

La presencia de un exceso de células y proteínas inflamatorias (citoquinas y proteasas), o de un biofilm resistente a los fármacos, son factores comunes que impiden la cicatrización de heridas crónicas de diferentes etiologías (insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica, neuropatía diabética, úlceras por presión y vasculitis).5

Acerca de DEBx Medical

DEBx Medical B.V. es una compañía holandesa de tecnología médica dedicada a revolucionar el tratamiento de las heridas crónicas favoreciendo su curación y mejorando los resultados de millones de pacientes. DEBx Medical apoya a los médicos y a sus pacientes desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento, el seguimiento y el mantenimiento de un lecho saludable de las heridas. La empresa centra su proyecto en la lucha contra los patógenos que corrompen la cicatrización de las heridas, con el objetivo de ofrecer enfoques terapéuticos asequibles y eficaces que puedan aplicarse fácilmente en la práctica clínica diaria. DEBx Medical está comercializando Debrichem® a través de una red mundial que cubre más de 50 países, con los primeros lanzamientos al mercado p.ej. en Italia, Portugal, España, Francia y Reino Unido.

