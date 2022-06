MGA Entertainment y Tap Tap Tales anuncian la nueva app – Little Tikes: ¡A Jugar!

La App Little Tikes: ¡A Jugar! cuenta con los personajes favoritos de los niños de Let’s Go Cozy Coupe™ – Cozy, Chief, Doc, Fairy, Fire Truck and Princess – que acompañarán a los niños a través de las diferentes áreas de aprendizaje mediante animaciones, sonidos, música, locuciones y refuerzos visuales, ayudándolos a aprender mientras se divierten a través de increíbles aventuras.

Con más de 45 actividades desarrolladas por profesionales y expertos en la educación, Little Tikes: ¡A Jugar! Está organizada en cuatro áreas de aprendizaje: números, formas, colores y naturaleza.

Los niños y niñas explorarán y reforzarán sus habilidades cognitivas como memoria, percepción, concentración, razonamiento, cálculo, orientación, creatividad e imaginación, mientras se divierten durante horas. Entre las actividades se incluyen juegos de memoria, contar, trazar, ordenar, geometría, colorear, rompecabezas, cuidar animales y mucho más.

Con más de 50 años de experiencia en juegos, Little Tikes cree que cada día es una aventura con más por descubrir. La marca fabrica productos que fomentan el juego activo e imaginativo, despiertan la curiosidad, crean asombro y permiten que los niños sueñen en grande.

Little Tikes: ¡A Jugar! está disponible en Apple Store, Amazon Store y Google Play

Sobre MGA Entertainment

MGA Entertainment es la empresa privada de juguetes y entretenimiento con un mayor crecimiento y la más grande de los EEUU. Con sede en Chatsworth, California y oficinas en todo el mundo, la compañía crea entretenimiento y productos de consumo innovadores, patentados y con licencia, incluidos juguetes, juegos, muñecas y prendas de vestir. , electrónica de consumo, decoración del hogar, papelería, artículos deportivos, películas y series de televisión. La familia MGA incluye marcas galardonadas como L.O.L. Surprise!™, Little Tikes®, Rainbow High™, Shadow High™, Bratz®, Na! Na! Na! Surprise™, Mermaze Mermaidz™ Color Change, Baby Born® Surprise and Zapf Creations®. Para obtener más información, visitarles en www.mgae.com o visitarles en LinkedIn.

Sobre Tap Tap Tales

La misión de Tap Tap Tales es llevar alegría a los niños y contribuir a su desarrollo. Esta startup desarrolla apps de gran calidad para niños, especializada en títulos educativos basados en los personajes infantiles más divertidos y populares. Desde su creación en 2014 ha publicado 30 apps con más de 150 millones de descargas. Tap Tap Tales es líder en los principales mercados de aplicaciones y se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en aplicaciones educativas para niños.

Vídeos

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Little Tikes: ¡A Jugar!

Fuente Comunicae