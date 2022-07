Lefties lanza su nueva colección de tecnología

Lefties amplía sus líneas de producto y lanza su primera colección tecnológica de dispositivos electrónicos de última generación pensados para toda la familia y diseñados con Energy Sistem. Una firme apuesta y compromiso de la marca de moda por la innovación, el crecimiento y la transformación con sus diferentes colecciones y líneas de producto al mejor precio del mercado. El mundo de la moda está en una continua transformación, con esta primera colección tecnológica, Lefties presenta una nueva dimensión del sonido y el gaming uniendo moda con las últimas tendencias para esta temporada.

Desde auriculares inalámbricos, de control táctil, headset, headphones, deportivos, básicos, altavoces cilíndricos, planos y hasta colgables, cables para los diferentes dispositivos, baterías, cargadores, teclados, alfombrillas y ratones, hasta los mejores accesorios gaming. Dispositivos tecnológicos que se presentan en los colores como el rosa, azul, blanco, tierra y también vibrantes como el azul eléctrico o el rojo, siguiendo las tendencias que marca la paleta cromática para este verano.

Los auténticos gamers están de enhorabuena, Lefties presenta una nueva dimensión del sonido y el gaming con su amplia gama de dispositivos, como los auriculares, teclados, alfombrillas o ratones, con los que disfrutar de una experiencia inmersiva total para los fans de los videojuegos y que pueden completarse con la colección de camisetas de las sagas favoritas ¡Lefties las tiene todas! League Of Legends, Assassin’s Creed, Call Of Dutty, Fortnite o League Of Legends, entre otras. Y, para los más pequeños de la casa, Lefties incluye una selección de auriculares teñidos de colores vivos y estampados divertidos. Auriculares inalámbricos, con cable, de diadema o gaming headsets. Una fantástica idea para regalarles ahora que terminan las clases y tendrán más tiempo libre para dedicarle a sus hobbies favoritos. Nada mejor que celebrar el lanzamiento de la nueva colección tecnológica de Lefties disfrutando de unos auriculares inalámbricos de la marca escuchando su nueva playlist en el canal oficial de Lefties en Spotify.

La nueva colección tecnológica de Lefties ya está disponible en todas las tiendas de la marca, en el canal de venta online y en su aplicación. Y, ¡muy atentos a las nuevas colecciones, contenidos, colaboraciones y nuevas líneas de producto de Lefties para esta temporada! Lefties lanza cada semana nuevas prendas y colecciones donde escoger el diseño que mejor exprese la personalidad de cada uno renovando constantemente todas sus colecciones y aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo con los mejores diseños en moda accesible y las últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, cuidada, variada gama de prendas y productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo.

@leftiesofficial #lefties #technology #energysistem #music

Acerca de Lefties

Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. En la actualidad Lefties cuenta con 164 establecimientos y presencia en 8 países (España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez y Dubái). Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

