La FETRI firma un acuerdo histórico con LEVERADE para entregar trofeos y medallas digitales

El presidente de la Federación Española de Triatlón ha destacado esta iniciativa innovadora en el ámbito de las nuevas tecnologías en las que de nuevo la FETRI es pionera “una Federación como la nuestra, que ha hecho de su ADN la innovación y estar siempre en la punta de lanza del deporte español, tenía que avanzar en un proyecto como son las NFT y los reconocimientos virtuales. Por eso hemos querido ser de las primeras federaciones en otorgar además de las Copas físicas a los vencedores de las ligas nacionales un reconocimiento en el mundo virtual”.

¿Qué es un NFT?

Las siglas NFT vienen del inglés “non-fungible token”, es decir, los NFT son tokens no fungibles. ¿Qué quiere decir que son no fungibles? Son aquellos que no se pueden sustituir o reemplazar por otros porque cada uno de ellos es diferente al resto, único, con diferentes propiedades y cada uno cuenta con un certificado de autenticidad y de propiedad. En contraparte, un token fungible es un activo que puede ser reemplazado por el mismo activo porque tienen el mismo valor: un Bitcoin vale siempre un Bitcoin, lo mismo con el dinero, un euro es un euro sin importar qué billete tengamos.

La tecnología blockchain en el deporte

Gracias a esta tecnología, FETRI está siendo pionera dentro del mundo del triatlón en entregar trofeos y medallas oficiales acuñadas por la Federación, con certificado de autenticidad y de propiedad grabados en la blockchain para siempre. Los trofeos en formato NFT permiten además que la federación, los clubes y deportistas puedan compartirlo con su comunidad digital, con los jóvenes que serán el futuro del deporte algún día. Los diseños espectaculares, que desafían las leyes de la física y de lo posible, también son un gran atractivo para llamar la atención del público y de los medios de comunicación, amplificando el impacto de dichos premios.

¿Quiénes han sido los primeros clubes ganadores y ahora propietarios de estos trofeos NFT?

Las competiciones disputadas en A Coruña los pasados 18 y 19 de Junio de 2022, han sido el punto de partida para la entrega de trofeos digitales por parte de FETRI. Que en este caso fueron para el Cidade de Lugo Fluvial, vencedores de ambas Ligas de Triatlón en la temporada 2022, y el resto de clubes que formaron los podios. El Náutico de Narón, en la segunda plaza, y Diablillos de Rivas, en la tercera de la Liga Iberdrola. Y el Diablillos de Rivas en la segunda plaza, y Saltoki Trikideak en la tercera de la Liga Masculina.

El acuerdo que han alcanzado FETRI y LEVERADE es un gran paso hacia el futuro del deporte y comienza a demostrar las utilidades y las posibilidades de la tecnología blockchain en el mundo deportivo.

Fuente Comunicae