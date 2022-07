El auge del aceite CBD en España

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó que el compuesto CBD no tiene psicoactividad y que puede ser útil con fines terapéuticos, su consumo ha aumentado considerablemente en Europa y España. La investigación de los beneficios de la planta Cannabis Sativa L. ha llevado a gran población que sufre dolores crónicos a usar aceite CBD para paliar o aliviar las molestias. Los productos, según la ley, deben tener los niveles de THC (sustancia psicoactiva) inferiores al 0,2%.

Según el experto Manuel Guzmán, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid: “el alivio del dolor es una de las acciones terapéuticas de los cannabinoides que más evidencia presenta con base en estudios preclínicos y clínicos”, afirmaba en una entrevista para la Fundación CANNA. Cada vez son más los laboratorios, farmacéuticas y expertos en el sector los que defienden el consumo de productos CBD y, gracias a ello, el Congreso de los Diputados está haciendo grandes avances en la legalidad del Cannabidiol.

Los esfuerzos del equipo de DUCREAMS en ayudar dando soluciones naturales contra la dermatitis, el insomnio o la ansiedad dio lugar a una selección de aceites CBD sin THC, totalmente naturales, avalados por farmacéuticos, libres de gluten, hechos en España y con diferentes concentraciones de CBD (5%, 10%, 20% o 30%).

En casos como el insomnio, algunos estudios publicados en el British Journal of Clinical Pharmacology o la US National Library of Medicine, recomiendan tomar una dosis que puede variar entre 1 y 50 mg por día, dependiendo de metabolismo, edad o peso, entre otros factores. DUCREAMS apuesta para este tipo de patologías por un aceite con un 10% de CBD y melatonina, que ayuda a conciliar el sueño en menos de 30 minutos. Este producto también es recomendable para la ansiedad y afecciones crónicas como la fibromialgia.

Los beneficios visibles en estas patologías, la visibilidad en medios de comunicación, el apoyo del Gobierno de España y la aceptación popular de los compuestos a base de CBD ha sido un punto de inflexión importante para el auge del aceite CBD entre la población española.

Fuente Comunicae