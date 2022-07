Fernando Lelo de Larrea: Lo que el Real Madrid le puede enseñar a las startups

El club madrileño se alzó por 14ª ocasión como el mejor equipo de todas las ligas de Europa al ganar la final de la Liga de Campeones por marcador de 1-0 ante el Liverpool.

Con una paranormal actuación de Thibaut Courtois, y un remate solitario de Vinícius Junior, el Real Madrid se confirmó como el equipo más ganador de la Champions en París.

Y el técnico italiano Carlo Ancelotti obtuvo su cuarta orejona, con lo cuál se vuelve el técnico que más Champions ha ganado en la historia.

El Real Madrid ha sido siempre el club del esfuerzo, de la lucha hasta el último minuto, del no dar un balón por perdido.

En solo un par de golpes en el que Vinícius marcó al minuto 59, cuando en una descolgada del Madrid por la derecha llegó hasta el área por conducto de Federico Valverde, que cruzó el balón hasta que Vinícius Junior completó el remate por la izquierda.

Liverpool intentaba igualar el marcador, por izquierda, por derecha, con pases filtrados y servicios al área, pero la defensa merengue nunca se desordenó. El arquero Thibaut Courtois fue figura: detuvo notablemente al menos cinco remates claros de los reds.

Si bien el Madrid había generado poco a lo largo del partido -hizo solo dos remates a portería, por nueve del Liverpool.

Pero el planteamiento, y las fallas del Liverpool, fueron suficientes para alzar un nuevo título.

«No lo puedo creer. Tuvimos una temporada fantástica. Lo hicimos muy bien. Fue un partido difícil y sufrimos mucho, más en la primera mitad. Al final creo que merecimos ganar esta competencia», dijo Anchelotti en la cancha a la cadena BT Sport.

«Ayer en la rueda de prensa dije que cuando el Madrid juega finales, las gana. Estuve en el lado correcto de la historia», declaró Courtois a BT Sport.

En la primera mitad, el Liverpool fue el encargado de conducir el partido, pero no tuvo la efectividad necesaria para abrir el marcador.

«Vencimos a algunos de los mejores clubes del mundo. [Manchester] City y Liverpool estuvieron increíbles esta temporada. Lucharon hasta el final en la Premier League, el Liverpool ganó dos copas y fue muy fuerte…. Jugamos un gran partido hoy. Tuvimos una oportunidad y la anotamos».

