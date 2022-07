Madrid impide que los Centros Privados impartan la FP «Formación para la Movilidad Segura y sostenible»

La Dirección General de Formación Profesional de Madrid sólo autorizará para el próximo curso escolar 2022-2023 dos centros púbicos, en toda la Comunidad, para impartir el nuevo CFGS Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible.

Según denuncia Dac Docencia, «en una decisión sin precedentes, que vulnera la libre competencia y privilegia los centros públicos frente a la iniciativa emprendedora privada, los Centros Educativos Privados no recibirán la autorización para impartir el nuevo título en este año escolar».

«En momentos donde el sector de autoescuelas está viviendo sus momentos más difíciles, por la falta de docentes cualificados, la nueva posibilidad de cursar estos estudios por la vía de la FP se vuelve un reto casi imposible en Madrid. El sector ha esperado más de 20 años a que las nuevas vocaciones pudieran ser atraídas con la aparición de este nuevo ciclo formativo y, ahora que la posibilidad es real, la DGFP de la Comunidad de Madrid se enroca en un absurdo, de dudosa legalidad, causando un grave perjuicio al sector».

Esta negativa afecta, entre otros, a la sociedad, la economía, el medioambiente, la seguridad vial, y especialmente a:

Alumnos: la poca oferta formativa hace poca atractiva la opción de la FP e impide el acceso al marcado laboral con vacantes para estos profesionales, cuando en España tenemos un paro juvenil que afecta a más de 1 millón de personas menores de 30 años.

Autoescuelas: no tienen garantizado el relevo generacional ni las vacantes de docentes cubiertas.

Centros de Formación para el Transporte: no podrán cubrir sus vacantes de formadores cualificados para impartir cursos obligatorios del sector de Transporte (CAP, ADR, etc.)

Centros Educativos Privados: pérdida de oportunidades de negocio para la iniciativa privada especializada en la formación de profesionales del sector.

Sector del Transporte: se necesitan en España más de 20.000 conductores profesionales cualificados y autoescuelas y centros no podrán atender a las demandas formativas de un sector tan esencial como es el transporte.

Estrategia Española de Movilidad: se necesitan con urgencia profesionales cualificados que asesoren a entidades públicas y privadas para implementar planes y políticas de movilidad sostenible. El nuevo CFGS es el único estudio formal del sistema educativo que forma a estos profesionales.

Estrategia Española de Seguridad Vial: establece como objetivo prioritario la puesta en marcha del nuevo CFGS «Formación para la Movilidad Segura y sostenible» como respuesta a la necesidad de profesionales que estén capacitados para formar en valores de convivencia vial a todos los colectivos (Jóvenes, mayores, niños, etc.)

Sector productivo: sectores muy sensibles y esenciales se verán privados de profesionales que pueden contribuir a relanzar nuestra economía en tiempos de crisis profunda como los que estamos viviendo.

«Resulta contradictorio que Madrid, que acaba de obtener 53 millones de euros del Plan de Modernización de la Formación Profesional, se ponga a la cola de la Educación, la Movilidad y la Sostenibilidad en España frente a Comunidades Autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla La Mancha».

Dac Docencia, que es el centro de referencia nacional de formación de profesores y directores de formación vial y que ha formado a más de 20.000 docentes, ha recibido la negativa a su solicitud de autorización como Centro Educativo Privado, para impartir el nuevo ciclo formativo, del Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio. En su respuesta, el Director General no justifica su arbitraria decisión con argumento legal alguno y provoca una situación de indefensión que obligará a realizar la oportuna reclamación ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Nacional de la Competencia para su intervención en el agravio recibido.

Elisa Capote, CEO de Dac Docencia, manifiesta que «la iniciativa Pública de Madrid obstruye al desarrollo de la iniciativa privada», «La iniciativa privada se ve abocada al estancamiento y pérdida de oportunidades de negocio por la inacción pública en una Comunidad Autónoma que presume de lo contrario», «La iniciativa Pública autorizada en Madrid no atiende ni al 10% de la demanda que tenemos como centro privado (solo lo detectado por nosotros, no las necesidades de la Comunidad)» y añade con rotundidad que «Madrid impide que cientos de aspirantes accedan en dos años a empleos en sectores que no cubren su demanda (autoescuelas, transporte,..)».

Desde Dac Docencia quieren informar a los alumnos que ya tienen en lista de espera (preinscritos), que aunque se ven obligados a realizar los trámites de autorización como Centro Educativo para impartir el nuevo CFGS «Formación para la Movilidad Segura y sostenible» en otras Comunidades Autónomas, podrán seguir atendiendo a las necesidades y expectativas de todos los interesados en cursar este nuevo título.

Técnico Superior en Formación para la Seguridad Vial y Movilidad. Nuevo Método Profesor Autoescuela

