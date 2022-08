Grupo Canalanza cumple 10 años investigando y produciendo productos medicinales de CBD en Canarias

Grupo Canalanza nació hace 10 años en Lanzarote. Esta precocidad la convirtió en una empresa pionera de CBD en España y la primera de Canarias que se centraba en la producción de productos medicinales de CBD 100% naturales y que, por tanto, no requerían la utilización de ningún tipo de producto químico. La empresa respondió entonces a la necesidad de obtener un producto medicinal natural como alternativa a los productos con químicos que actualmente existían en el mercado.

El camino para llegar a la situación actual no ha sido fácil. El proceso ha implicado años de desarrollo e investigación y pruebas en laboratorios independientes que les han ayudado en el desarrollo del producto que se ha convertido en el buque insignia de la empresa: el aceite medicinal con un 20% de concentración y 100% natural.

A pesar de la crisis mundial vivida recientemente debido a la COVID-19, su laboratorio ha optado por aumentar el gasto en I+D para hacer frente a la lucha de la pandemia sanitaria. Los resultados que todavía están en desarrollo y análisis permiten tener un gran optimismo en cuanto a la incidencia directa del CBD en la prevención de infección del virus.

Laboratorios Canalanza realiza el proceso de producción en su totalidad que incluye desde la elección de las semillas certificadas por la UE hasta la transformación en los diferentes productos entre los que se incluyen los mencionados aceites medicinales o cosméticos y perfumes.

Actualmente, la empresa canaria se encuentra a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías y la aplicación de protocolos y técnicas sin el uso de productos químicos, lo cual les permite obtener un CBD con una pureza de hasta el 99%. No obstante, los aceites tienen diferentes opciones en lo relativo a las concentraciones, pues van desde el 3% hasta el aceite de CBD Full Spectrum 25% . Estos aceites están indicados especialmente para lidiar con dolencias complejas y en muchos casos dolorosas que provocan series dificultades en la vida de quienes las padecen.

Debido a su alta demanda, el aceite de CBD más destacado de Laboratorios Canalanza es el que posee una concentración del 20%. Está siendo utilizado para aliviar dolores musculares, combatir la ansiedad, migrañas, enfermedades neurodegenerativas, artritis, ayuda con los dolores de la esclerosis múltiple, reducir los temblores de Parkinson y para tener un descanso natural en procesos de insomnio entre otras muchas dolencias o problemas de salud.

A día de hoy, cuentan con más de 5.000 pacientes que ya han probado los beneficios de su aceite medicinal de CBD natural en todo el mundo. Como consecuencia de su uso, los pacientes logran beneficios múltiples que no solamente logran mejorar su estado físico, sino que también lo hacen con el de sus familiares y seres queridos.

Sobre el propósito de la empresa y su contribución a la sociedad y en especial a sus potenciales pacientes, desde Grupo Canalanza apuntan que «somos sensibles al dolor que sufren tantas personas cada día y que no encuentran una solución real que les ayude a conciliar su sintomatología con el desarrollo normal diario. Es por eso que nuestra gasolina diaria es conseguir llegar cada día a esas personas que están sufriendo y no saben o no conocen un método que les pueda ayudar a mejorar su salud».

