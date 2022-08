XHYPE presente en el TOP 100 de criptomonedas en 2023

Desde la llegada del dinero digital de Internet, ha habido un amplio crecimiento en su uso. Pero aún hay varios inversores más tradicionales que no se atreven con la volatilidad asociada a las criptomonedas. Sin embargo, son ya muchos los inversores que apuestan por este tipo de inversiones, ya que solo necesitan una conexión a Internet.

Mientras que la mayoría de las criptomonedas tienen un valor ligado a su oferta y demanda específicas, las stablecoins están vinculadas a una moneda fiduciaria, otras criptomonedas o a una materia prima. Esto significa que el valor se mantendrá en consonancia con el valor de la moneda fiduciaria, la cripto o de la materia prima a la que está vinculada.

En el caso de Tether, el valor siempre refleja el de un dólar estadounidense. Y siempre el valor está mantenido en una proporción de 1:1.

Este proyecto se plantea que, si se está recibiendo una recompensa cada segundo que pasa por mantener el token, sin aplicaciones de terceros donde se pueda perder ¿para qué retirarlo? Como motivo principal es ya una buena opción, pero lo que lo hace más atractivo es que en el proyecto está en marcha lanzar antes de las compras navideñas el primer Marketplace totalmente DEFI donde comprar experiencias y productos que no se encontrarán en otro marketplace del planeta y que se pudiera usar día a día.

XHYPE invita a que los inversores del mismo puedan decidir y votar la gestión propia del XHYPE a través de la conversión a DAO prevista en la hoja de ruta. Un ejemplo es a la hora de decidir por las tasas de compra y venta o el destino en donde irán los fondos que se generan con los ingresos de transacciones.

Empezará con la creación y diseño del token. Una vez realizado este paso, se verificará el contrato. Se publicitará el proyecto por parte de expertos a través de diferentes medios digitales. Seguidamente, habrá una preventa pública prevista para la primera quincena de septiembre, que estará disponible y anunciada en sus canales oficiales. Compras y ventas en PancakeSwap. Empezarás a recibir las recompensas USDT, así de simple y en su billetera

Este token es perfecto para quienes no cuentan con demasiado capital para invertir y que no quieren entrar en mercados de alta volatilidad. Y esto se debe a que proporciona una valiosa protección contra los mercados que experimentan bajada de precios repentinas o dramáticas.

La tasa para la compra es de un 13 % y en caso de la venta un 25 %. Esto será solo los 3 primeros meses de vida. Más adelante, será la comunidad quien decidan fijar unas nuevas tasas. La idea de establecer unas tasas altas es con la idea de apartar a aquellos que buscan especular con este proyecto y no invertir en el largo plazo. Y además, premiar a quienes apuestan por este proyecto desde el inicio.

Los beneficios de invertir en el token XHYPE son varios:

Rapidez y facilidad para operar en dólares. 100 % transparente y las recompensas en USDT, previa decisión de la comunidad que pertenece a este proyecto. Precio más estable y menor riesgo de pérdida. No existe tanta volatilidad como con otras criptos. Sus transacciones son muy baratas. No se cobra ninguna comisión por esa operación. La comunidad está ya en todos los continentes. Habrá disponible la Wallet XHYPE para llevar el control en tiempo real del precio de este token.

Como muestran, el token XHP proporciona un refugio seguro para los inversores cuando los mercados atraviesan importantes tendencias de precios a la baja. Si deseas incorporar este nuevo token a su cartera de criptomonedas, puedes hacerlo fácilmente a través de su plataforma. El potencial de la blockchain y las criptomonedas es enorme. Podrás gestionar su cartera de criptomonedas sobre la marcha.

Al apostar por USDT que es una stablecoin vinculada al dólar estadounidense y que ha sido creada bajo la marca Tether, el valor se mantiene bastante estable. Hay una oferta infinita de USDT disponible, con aproximadamente 500 millones en circulación en la actualidad. Por lo que Tether se ha establecido como una parte integral de la industria de las criptomonedas.

Este token, como cualquier moneda estable, trabaja activamente para conservar su valor lo más consolidado posible a través de los diferentes mecanismos de mercado. La utilizan los inversores más precavidos que quieren protegerse de la volatilidad inherente a sus inversiones en criptodivisas.

Tether está totalmente respaldada debido a que tiene la garantía fiat. Es decir, está anclada a divisas fuertes como el USD, CAD, AUD, o incluso el Yen (JPY). El punto más fuerte de este XHYPE es que fue creado para recibir recompensas en USDT, una cripto estable. Esto solamente por holdear el activo en la cripto cartera.

Tether (USDT) ha sido permitido y usado por años y esto le hace tener legitimidad amplia. Muchos inversores, vendedores y el protocolo blockchain lo emplean como su medio de intercambio y pago. En momentos de incertidumbre, como es la inflación, proporciona liquidez y cobertura contra la volatilidad del mercado, ya que no se aprecia ni se deprecia.

