Nueva oficina de ayuda online sobre el KitDigital

Ya son meses en los que se escucha hablar sobre el Kit Digital, el correspondiente Bono y los grupos de empresas que poco a poco podían ir solicitando las ayudas para comenzar su proceso de digitalización. Como suele ocurrir siempre en estos casos, solicitar el Bono Digital para las empresas conlleva realizar una serie de procesos que las más grandes, quizás hayan podido gestionar, pero que aquellas que hace tan solo unos días que pueden solicitarlo (las pymes de entre 3 y 9 empleados) no han tenido tan sencillo.

Y es que no todos los empresarios, por muy empresarios que sean, tienen la obligación de conocer o estar familiarizados siquiera con los procesos telemáticos que se exigen para acceder a la ayuda que ofrece el Kit Digital. Por este motivo, en SERSEO Marketing Digital han puesto en marcha una Oficina de ayuda sobre el KitDigital para todas aquellas pymes que necesiten orientación sobre cómo solicitar su Bono Digital, poniendo a su disposición un consultor de marketing digital con experiencia, que no sólo le ayudará en el proceso de solicitud, sino también en la estrategia digital necesaria para su negocio.

Los consultores de marketing digital de SERSEO cuentan con una amplia experiencia trabajando con pymes de todos los sectores desde hace más de 25 años, lo que les aporta una visión única para los clientes a la hora de destacar y obtener resultados en las ventas y visibilidad de la empresa.

Desde que se anunciaran las ayudas, la compañía preparó una oficina de ayuda online y una web con toda la información que el ministerio iba publicando, de esta forma previeron las posibles dudas y el desconcierto que podrían tener las pymes a la hora de realizar su solicitud y la avalancha de peticiones que se recibirían al abrirse el plazo de este tramo empresarial (6.500 en los primeros seis minutos).

Unos datos que no hacen otra cosa que confirmar el interés por las pymes en iniciar la digitalización de las empresas y la importancia de estar bien asesorados al tramitar las peticiones. Y es que según Antonio Lamadrid, CEO y consejero SERSEO «conocer cómo funcionan las pymes y cuáles son las inquietudes de los pequeños empresarios es clave para anticiparnos a sus problemas y poder ofrecerles soluciones. Precisamente por eso hace meses creamos y abrimos la Oficina de Asesoramiento sobre el Kit Digital, con el objetivo de acompañar en el proceso a los autónomos evitando que cometan errores que les impidan acceder a su bono digital».

Solicitar el Bono Digital no ha resultado fácil para nadie, tanto es así que hace unos días el Gobierno anunció la ampliación del plazo de solicitud del Bono para las empresas de entre 10 y 50 empleamos con el objetivo de no dejar atrás a aquellas empresas que en un primer momento por desconocimiento o por no utilizar la Oficina de Asesoramiento sobre el Kit Digital no pudieron hacer efectiva su solicitud.

Con esta ampliación las empresas que se quedaron a las puertas de la digitalización subvencionada tienen una nueva oportunidad de conseguirlo (el plazo ha sido aumentado seis meses más) y aquellas pymes de entre 3 y 9 empleados cuyo proceso de solicitud acaba de comenzar, pueden ser más conscientes de la importancia de contar con la Oficina de Asesoramiento sobre el Kit Digital con el objetivo de no cometer errores y acceder a su Bono Digital cuanto antes.

Los consultores de marketing digital están haciendo un gran esfuerzo por gestionar todas las peticiones de ayuda que tanto clientes en cartera como los recién llegados le están haciendo llegar. Alfredo Fernández Rubio, Responsable de Expansión de SERSEO MARKETING DIGITAL confirma la predisposición de todas las agencias de marketing digital que componen la organización y pone en valor la creación de esta Oficina de Asesoramiento sobre el Kit Digital «un espacio al que todos los interesados en la digitalización de su empresa pueden recurrir sabiendo que serán apoyados y ayudados por expertos en marketing digital que llevan meses trabajando en los procesos de solicitud del Kit Digital. Además, como agentes digitalizadores una vez concedido en Bono Digital las agencias pueden canjearlo y comenzar la digitalización de las empresas en servicios como Presencia en Internet, Gestión de clientes, Gestión de redes sociales o Comercio electrónico».

El proceso de digitalización ha comenzado para empresas de todos los tamaños y parece que el único freno son las posibles dudas que puedan tener a la hora de realizar sus solicitudes. Un freno que puede desaparecer gracias a la ayuda de la Oficina de Asesoramiento sobre el Kit Digital.

