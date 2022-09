Mani Thawani, fundador de Mundo Crypto, Emprendedor Cripto del Año en los Leaders In Fintech Awards 2022

Mani Thawani, fundador de la empresa Mundo Crypto, se ha convertido en el primer español en recibir un premio cripto-tecnológico en Middle East, ya que ha sido elegido como Emprendedor Cripto del Año en los premios Leaders In Fintech Awards 2022 en Dubái. Este galardón reconoce a las personalidades -ya sea del sector privado o público- que hayan liderado iniciativas con un impacto significativo en el mercado emergente de la industria cripto y blockchain, así como en el ecosistema de tecnología financiera en el campo de las criptomonedas.

Este reconocimiento Crypto Entrepreneur of the Year se entregó en el hotel Sofitel Dubái The Palm de mano de la prestigiosa revista Entrepreneur, que distingue cada año a profesionales que impulsan día a día el futuro de la tecnología financiera de Oriente Medio en los Entrepreneur Leaders In Fintech Awards. Emiratos uno de los países más relevantes para esta industria.

«Quiero agradecer a las autoridades de los Emiratos Árabes y a los que han confiado en mí como ganador de este premio, por apostar por una industria que cambiará drásticamente la vida de sus ciudadanos y empresas de manera positiva. Cuando decidimos ubicarnos en Dubái encontramos una visión estratégica a largo plazo en el desarrollo de la cripto industria por parte de las autoridades locales, lo que ha contribuido a que nuestros resultados actuales sean muy buenos. Además, en Mundo Crypto trabajamos con el objetivo de expandir nuestras operaciones en Oriente Medio y en África. En este sentido, seguiremos trabajando en liderar la educación que ayuda a acelerar el crecimiento del sector y la adopción masiva responsable del mismo», ha destacado Thawani en su discurso al recoger el galardón.

El directivo también ha sido portada de la revista Entrepreneur en julio de este año, donde puso en relevancia su cometido a futuro: educar de forma accesible a 20 millones de personas en blockchain y criptomonedas. «La expansión de este negocio debe permitir a las generaciones presentes y futuras beneficiarse de una economía más equitativa y descentralizada, construida sobre la noción de libertad en su sentido más amplio», explicaba en la revista.

El directivo comenzó en el sector en 2015, cuando se topó con Bitcoin por primera vez, convirtiéndose en pocos años en el fundador de la Academia de educación Mundo Crypto, con sede en Canarias. El premio recibido es un reconocimiento a esa trayectoria y a la convicción de convertir el obstáculo en oportunidad. Con la premisa de adopción masiva responsable, la empresa quiere acercar el mundo de las criptomonedas a todo el que tenga interés y, de esa forma, democratizar el acceso a la educación y fomentar la libertad financiera. Mundo Crypto es un proyecto de metaverso educativo creado con el objetivo de formar a la población en educación de calidad enfocada en las finanzas descentralizadas, la tecnología blockchain, Web3, NFTs, desarrollo y programación etc.

Los Leaders In Fintech Awards han reunido a los principales referentes del sector en una gala a la que solo podía accederse con invitación.

Fuente Comunicae