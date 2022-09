FUJIFILM Sonosite lanza Sonosite LX, el nuevo ecógrafo de mayor gama de la empresa líder en POCUS

FUJIFILM Sonosite, Inc., líder mundial en soluciones de ecografía en el punto de atención (POCUS), ha ampliado su cartera de ecógrafos de última generación con el lanzamiento de su nuevo sistema premium Sonosite LX en Europa, que presenta la imagen ecográfica más grande de la compañía y un monitor que se extiende, gira e inclina para permitir una colaboración entre usuarios mejorada en tiempo real. La pantalla clínica cuenta con controles táctiles para permitir un flujo de trabajo optimizado, permitiendo a los usuarios mantener la vista en la imagen mientras realizan ajustes.

Diseñado para usarse con Sonosite LX y Sonosite PX, la compañía también ha lanzado un nuevo transductor transesofágico T8-3 que, con el nuevo tipo de examen de reanimación cardíaca, pretende facilitar a los médicos la introducción de la ecografía transesofágica (TEU) en el punto de atención.

«Sonosite LX se inspiró y diseñó con colaboradores médicos, centrándose en las vías en evolución en las que la ecografía puede apoyar el objetivo cuádruple en el punto de atención, en cualquier circunstancia», dijo Rich Fabian, presidente y director de operaciones de FUJIFILM Sonosite. «Estamos encantados de traer el Sonosite LX a Europa, tras el éxito en los EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Este lanzamiento refleja un compromiso continuo de crear tecnología punta para los médicos y sus pacientes, tecnología que está respaldada por un ecosistema de soluciones, servicios, soporte y formación a nivel mundial».

Sonosite LX tiene una pantalla clínica grande y adaptable de 21,3″ que se extiende, gira e inclina para adaptarse a los diversos entornos clínicos junto a la cama del paciente. El tamaño reducido del sistema y la pantalla ajustable fomentan la colaboración, lo que permite compartir imágenes e información en tiempo real con el paciente, otros médicos, residentes y más personal del hospital.

El sistema fue diseñado para incluir controles primarios y secundarios en la pantalla táctil clínica, incluido el acceso rápido a los ajustes más utilizados, como profundidad, ganancia y mediciones, para ofrecer un flujo de trabajo optimizado para los médicos. El Sonosite LX es compatible con la nueva familia rediseñada de transductores lanzada con el ecógrafo Sonosite PX que posee tipos de examen dedicados para el estudio de imágenes específicas y optimización del flujo de trabajo.

«FUJIFILM Sonosite tiene décadas de experiencia en el desarrollo y la evolución de POCUS, y Sonosite LX sería el resultado de un ecógrafo ideal diseñado por los propios médicos», dijo el Dr. Felipe Teran, MD, MSCE, FACEP, médico de medicina de emergencia y fundador de Resuscitative TEU Project, quien utiliza el ecógrafo en su práctica clínica. «El Sonosite LX combina su diferencial durabilidad y su cuidado diseño, con una calidad de imagen avanzada y una pantalla adaptable que realmente eleva la experiencia de nuestro equipo». «La pantalla grande y giratoria facilita el escaneo y facilita la colaboración entre nuestros médicos al lado de la cama. Combinado con la nueva sonda TEU T8-3, este sistema ha sido la solución perfecta para nuestro programa TEU de reanimación», agregó el Dr. Terán.

La muerte por paro cardíaco repentino, que se considera un problema de salud pública de alta prioridad, afecta a aproximadamente 250.000 personas en la Unión Europea cada año.1 El ecocardiograma transesofágico es significativamente limitado. Con TEU, los pacientes pueden beneficiarse de compresiones torácicas más precisas y eficientes mientras son evaluados por ecografía, lo que puede hacer que la respuesta a una emergencia cardíaca sea más efectiva. Los médicos deben actuar con rapidez para garantizar que las imágenes no interrumpan ni retrasen las compresiones, por lo que contar con el equipo y las vistas cardíacas adecuadas puede ser fundamental. 2,3

FUJIFILM Sonosite desarrolló su nuevo tipo de examen de reanimación cardíaca para abordar esta necesidad, aprovechando los conocimientos de los médicos líderes en POCUS y la fortaleza de Sonosite como la empresa que fomentó la categoría de ecografía en el punto de atención desde el principio.

Respondiendo a la necesidad manifestada por los clientes, Sonosite desarrolló el transductor T8-3, que permite a los médicos proporcionar TEU en el punto de atención al:

• Habilitar imágenes cardíacas repetibles independientemente de la condición del paciente o la constitución corporal.

• Estar compuesto por un mango liviano y un eje flexible para una fácil manipulación y una pequeña punta para facilitar la inserción.

• Requerir un bajo consumo de energía que permite mantener la temperatura mientras se escanea.

• Ofrecer la claridad de imagen más avanzada de FUJIFILM Sonosite.

El Sonosite LX, el transductor T8-3 y el examen de reanimación cardíaca están disponibles actualmente en los Estados Unidos, Europa (Reino Unido, Irlanda, España, Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega), Canadá, Australia y Nueva Zelanda, con planes para lanzar próximamente en China y en Japón.

