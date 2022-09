Erum Vial analiza la alta siniestralidad en carretera

Según un estudio de la Fundación Línea Directa, en colaboración con Centro Zaragoza, en la última década, casi 2.700 personas fallecieron en siniestros con vehículos de más de quince años. Además, la investigación también refleja que hubo un gran aumento de siniestros con heridos graves en los que estuvieron implicados automóviles con más de 15 años.

Actualmente, el 44% de los coches que circulan por las carreteras españolas tienen más de 15 años de antigüedad. Además de la gran cantidad de vehículos antiguos que hay en España, el porcentaje de vehículos que circulan sin haber pasado la ITV es del 40%, datos que, sin duda, ponen en riesgo la seguridad vial. Por ello, es imprescindible cumplir con la normativa, así como mantener al día el mantenimiento de los vehículos, máxime si se habla de vehículos antiguos.

Mantener el coche en condiciones mejora la seguridad de todos

El estudio, «Coches obsoletos, riesgo real. Influencia de la antigüedad del parque automovilístico en la accidentalidad (2011–2020)», ha puesto en evidencia que la antigüedad de los coches influye directamente en los siniestros en carreteras. En España hay un 44% de automóviles con más de 15 años de antigüedad, lo que demanda un mayor cuidado y responsabilidad por parte de los conductores, a la hora de cumplir con los mantenimientos necesarios para que el coche funcione adecuadamente y no sea un conflicto para la seguridad vial.

En el año 2011 el porcentaje de coches antiguos representaba el 23%, lo que demuestra que en 10 años se han duplicado las cifras, convirtiendo a España en uno de los países europeos con mayor porcentaje de vehículos antiguos en su parque automovilístico.

Los porcentajes mencionados suponen un riesgo para la seguridad vial. Ya que, cuanto más antiguo sea el vehículo, más se dificulta la conducción, circulación y más mantenimiento necesita. En este sentido es importante destacar que en la última década, casi 2.700 personas fallecieron en siniestros con vehículos de más de quince años.

Para evitar, precisamente, que los coches circulen sin cumplir los mínimos necesarios para una correcta seguridad vial, todos los coches deben superar periódicamente un trámite obligatorio, La Inspección Técnica Vehicular, más conocida como ITV. El objetivo es garantizar que los vehículos circulen por las carreteras en correcto estado.A pesar de ello, no todos los conductores realizan este trámite. El porcentaje de vehículos sin la inspección técnica al día ronda el 40% siendo una cifra mucho mayor de lo que sucedía en el año 2019.

Todas estas cifras sirven para tomar conciencia de los riesgos que se corren si se circula con coches que no tienen todas su estructura funcionando correctamente. En este sentido, resulta un factor primordial que cada conductor se responsabilice de mantener el coche en buen estado aportando a la seguridad de todos.

Se pueden evitar siniestros en carreteras si los coches llevan dispositivos de soporte y prevención adecuados

La seguridad vial depende de distintos factores que se ponen en juego cuando se circula con un automóvil por la vía pública. Uno de ellos, como mencionamos más arriba, es el mantenimiento adecuado de los vehículos. Otro factor que juega un papel fundamental a la hora de evitar accidentes en la carretera es contar con dispositivos de señalización y prevención adecuados.

Es importante resaltar que todo coche necesita contar con buenos dispositivos de señalización y prevención de accidentes, pero teniendo en cuenta los datos estadísticos se puede hacer hincapié en que los coches antiguos necesitan más soporte ya que cuentan con menos sistemas y medidas de seguridad.

En este sentido, la nueva baliza v16 que conectará con el punto de acceso oficial designado por las autoridades, PF Led One V 16 es una gran aliada para situaciones de posibles inconvenientes en la carrera. Este nuevo instrumento de señalización vial ha sido creado para sustituir a los triángulos, que se utilizan actualmente para advertir a otros coches sobre un accidente o avería. Este dispositivo implica mayor seguridad y menos riesgo ya que se coloca desde dentro del auto en pocos segundos, evitando los accidentes que se producían al colocar los triángulos luminosos por caminar en la cartera.

Lo interesante de la baliza PF Led One V16, cuyo uso será obligatorio desde enero de 2026, es que próximamente conectará con las autoridades en tiempo real. Al encenderse, gracias a su sistema de geolocalización, enviará la información de la ubicación exacta del vehículo a las autoridades pertinentes.

La baliza conectada V16 estará a la venta próximamente y se podrá utilizar como método de señalización, de la misma forma que se usan los triángulos y la baliza no conectada en la actualidad. No obstante, a partir de la entrada en vigor de la baliza conectada V16 el 1 de enero de 2026, la baliza de emergencia no conectada y los triángulos quedarán obsoletos y, tal y como la normativa regula, la baliza v16 conectada pasa a ser obligatoria.

En conclusión, realizar la ITV puntualmente, mantener el vehículo en condiciones y sustituir el uso de los triángulos de emergencia por la nueva baliza v16 conectada , pueden contribuir a que las carreteras españolas sean un lugar más seguro para circular.

