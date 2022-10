Estado Latente co-crea la primera portada con inteligencia artificial de España para la revista Yorokobu

Ángel Alonso y Ruth Falquina, fundadores de Estado Latente, han sido los dos creativos que han liderado este proyecto innovador. Para ello han utilizado la inteligencia artificial DALLE2, un sistema de inteligencia artificial capaz de generar imágenes realistas o ilustraciones a partir de descripciones escritas por parte de los usuarios.

De esta manera, han creado la primera portada con inteligencia artificial de España para la revista Yorokobu, dedicada a la innovación, creatividad y tendencias del sector. «Vivimos tiempos extraordinarios para la creación donde la inteligencia artificial está transformando la naturaleza de los procesos creativos, estimulando, ayudando y potenciando la creatividad humana. Desde nuestra perspectiva, nos encontramos en una nueva era de creatividad aumentada donde la inteligencia artificial es la musa del siglo XXI», comentan Ruth Falquina y Ángel Alonso, co-fundadores de Estado Latente, agencia de tecno-creatividad.

Para realizar el proyecto, Ángel Alonso y Ruth Falquina se han inspirado con la pregunta ¿Qué obra se podría conceptualizar bajo el imput Romance between Human & an Artificial Intelligence?, que ha sido la idea creativa que motivó este trabajo. «Queríamos acercar el proceso creativo con inteligencia artificial, ya que hay mucho de humano en este proceso, es bidireccional, como una mentoría , proponemos un concepto, texto, acción y estilo a partir de ahí vamos seleccionando qué propuestas nos encajan mejor con lo que nosotros queremos plasmar», afirman.

Así explican cómo ha sido el proceso de creación: «Hemos querido hacer una obra compuesta por múltiples otras, donde cada una de ellas depende y se alimenta de la anterior. Partiendo de una imagen central. A partir de esta última fuimos añadiendo a la propuesta creativa imágenes que correspondían con lo que habíamos imaginado. Y se convierte en un trabajo de co-creación, casi de diálogo», comentan desde Estado Latente.

Co-crear con inteligencia artificial no ha sido algo nuevo para estos dos creativos de Estado Latente. Durante los últimos cinco años han liderado proyectos de todo tipo para múltiples marcas nutriéndose de la inteligencia artificial y la creatividad para branding, relaciones públicas, packaging , branded content, publicidad, arte, etc.

¿Qué es DALL·E 2?

DALL·E 2 es un sistema de inteligencia artificial que crea imágenes realistas y únicas a partir de las indicaciones que se van dando con una descripción en texto. De esta manera, se crea un tipo de obra que no ha existido con anterioridad gracias a que el arte y la creatividad se unen utilizando modelos computacionales.

Esta tecnología se convierte en un aliado para una gran cantidad de creativos, facilitando el trabajo y reduciendo los tiempos de entrega y horas de trabajo de los profesionales del sector, ya que puede ofrecer resultados en menos de 20 segundos. También hay que tener en cuenta que DALL·E 2 puede restringir algunas imágenes de personajes públicos y contenido explícito y también presenta sesgos de género.

Sobre Estado Latente

Agencia de tecno-creatividad, co-creación e inteligencia artificial ,utilizan la tecnología como fuente de inspiración. «Nuestro propósito es ayudar a personas, creadores, marcas y organizaciones a evolucionar o hacer crecer su negocio, pensar de forma innovadora, ofreciendo un enfoque creativo para marketing, publicidad, diseño, producción y consultoría».

Estado Latente está formado por Ruth Falquina PhD en inteligencia artificial y branding , Co-Founder & CEO, Ángel Alonso, Ingeniero Industrial, Co-Founder y Director creativo, y Alko, una inteligencia artificial, multidisciplinar y creativa que estudia y se inspira en artistas de todos los tiempos para confeccionar nuevas obras de arte.

Sobre Yorokobu

Yorokobu es una revista que habla de innovación, creatividad, cultura digital, sociología, antropología urbana y todo lo que merece la pena contar.

