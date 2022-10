Arganour tiene tres sérums con activos ideales para pieles maduras

Cada vez son más las personas con pieles maduras, y no tan maduras, que se suman a la moda de la rutina de belleza facial y que buscan productos y activos eficaces que no sean dañinos para la piel. Entre todas las opciones, los cosméticos y activos naturales formulados en sérums ganan cada vez más adeptos. Entre ellos, hay 3 sérums nuevos de la marca Arganour que están dando mucho de qué hablar por su eficacia y calidad, pero también por sus bajos precios. Pero, ¿cuáles son esos sérums y esos activos que están causando tanto furor? Hay uno en concreto que es una alternativa natural al retinol, el activo de moda, que está arrasando.

El sérum Radiance con ácido hialurónico y centella asiática. ¿Por qué tienes que llevarlo siempre contigo? Este sérum incluye 4 pesos moleculares diferentes de ácido hialurónico, lo que le permite penetrar más fácilmente en la piel, restaurando sus niveles de hidratación. Además, rellena las arrugas y estimula la producción de colágeno y elastina, claves para recuperar la firmeza y elasticidad de la piel. Úsalo a diario sobre la piel limpia y seca.

Otro de los productos estrella es el sérum Purity, de Vitamina C. Un sérum 100% vegano que permite disfrutar de los beneficios de la vitamina C tanto por el día como por la noche. Su alta concentración del 10% promete mejorar el aspecto de la piel al atenuar manchas, iluminar y unificar el tono, y proteger la piel de los radicales libres. Quien ha probado este sérum, sabe de lo que están hablando. Lo mejor es usarlo en la rutina de día después de la limpieza facial.

Pero el sérum que despierta más interés es, sin duda, el sérum Balance con Revinage. Y es que el retinol es el activo que está más de moda. Sin embargo, muchas personas no pueden utilizarlo porque les irrita la piel y no está recomendado su uso durante el verano. Pero sus beneficios para reducir las arrugas está ampliamente demostrado y sus desventajas no impiden que sea el activo más buscado. Por eso este sérum con Revinage, alternativa natural al retinol, está tan demandado. Ofrece los mismos beneficios para la piel del rostro pero sin los efectos adversos o la irritación del retinol. ¿Su objetivo? Reducir las arrugas y líneas de expresión, mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, y regular la producción de sebo.

Este nuevo producto nace para combatir el principal problema de las pieles maduras: el envejecimiento. Y es que, con el paso de los años, la piel reduce su producción de colágeno y elastina, pierde elasticidad y firmeza, y comienzan a aparecerle las temidas arrugas.

Al respetar el pH de la piel y no irritar, pueden usarlo todos los tipos de pieles, incluso las más sensibles, y puede incluirse tanto en la rutina de día como en la rutina de noche.

Sin duda, estos tres sérums de Arganour darán mucho de qué hablar, no solo por sus propiedades y activos, sino por su precio low cost, que permite a muchas más personas disfrutar de los beneficios de la cosmética natural.

Arganour es una empresa malagueña con 10 años de experiencia en la cosmética natural. Sus productos son 100% de origen natural y están certificados. Además, cuentan con unos precios muy asequibles para llevar la cosmética natural a todos los públicos.

