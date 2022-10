AlSkin Cosmetics: la sostenibilidad como pilar fundamental en cosmética

Todas las industrias han dado pasos agigantados en pro de la sostenibilidad reduciendo la huella de carbono que producen sus actividades. En el sector cosmético, los ingredientes naturales son un activo por el que cada vez más marcas apuestan. Fidel Delgado, CEO de Neoalgae y de su marca de cosmética natural AlSkin Cosmetics, asegura que esta transformación en las formulaciones de las marcas se ha producido como consecuencia de un cambio de tendencia en las preferencias del consumidor. Las personas cada vez consumen de manera más responsable y sostenible buscando marcas comprometidas con el medio ambiente.

Con un compromiso firme con la sostenibilidad y tras muchos años de investigaciones estudiando las diferentes aplicaciones de las microalgas nació AlSkin Cosmetics. En la entrevista Delgado avala que AlSkin utiliza todo el potencial de las microalgas y extractos botánicos para completar la rutina de belleza coreana de los siete pasos.

El CEO de Neoalgae es rotundo y cree que la cosmética no se puede entender hoy en día si no es sostenible. En este sentido afirma categóricamente que la sostenibilidad no tiene que ser un valor añadido, sino que debe serlo todo.

La cosmética de AlSkin está posicionada en el sector de lujo, pero a precios competitivos. Delgado explica que todo el proceso desde el cultivo de microalgas pasando por la realización de extractos, creación de las fórmulas, envasado de productos y logística se produce en Gijón (Asturias) reduciendo al máximo los residuos en aras de la sostenibilidad y permitiéndoles competir en el mercado cosmético a precios asequibles para cualquier bolsillo.

La entrevista concluye asegurando que lo más complicado de trabajar con microalgas son conservar intactas sus propiedades ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura pero cuando se consigue es muy gratificante.

Todos los productos de AlSkin Cosmetics están formulados con microalgas e ingredientes naturales que estimulan la regeneración celular, aumentando la firmeza, aportando luminosidad y evitando el envejecimiento prematuro de la piel.

Fuente Comunicae