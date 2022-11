Más sulfuros masivos para Gungnir en el yacimiento de níquel de Lappvattnet

Los agujeros destacados incluyen LAP22-25 y LAP22-23 que fueron perforados 80 metros al oeste y al este, respectivamente, del agujero LAP22-19 que cortó 9,0 metros de 2,35% de níquel incluyendo 5,66 metros de 3,02% de níquel en la parte central del recurso Lappvattnet.

Hasta la fecha, la empresa ha perforado 30 agujeros para un total de 4.240 metros del programa previsto para 2022/23 con el objetivo de mejorar y ampliar los recursos existentes, centrándose en la definición de más brotes de níquel de alta calidad, así como la perforación inicial de exploración al norte de Lappvattnet. La empresa está a la espera de un gran número de ensayos (más de 500) que se esperan para este trimestre y para el primer trimestre de 2023. Una vez que se reciban los resultados y se complete la modelización geológica, se esbozarán los planes para realizar más perforaciones. En la diapositiva 3 de las figuras adjuntas se muestra el área potencial de perforación (sombreada en gris), además de las posibles perforaciones futuras a lo largo del rumbo y hacia abajo en el este (flechas grises grandes).

Se realizaron un total de 16 perforaciones (LAP22-16 a -31) en la parte central del yacimiento de Lappvattnet, dentro del bloque perfilado que se muestra en la figura 1. La perforación se realizó a lo largo de líneas de sección separadas por 20 metros (secciones 14 a 18E), generalmente con dos agujeros en diferentes ángulos desde una sola configuración de perforación para minimizar la huella de perforación. Quince de los dieciséis agujeros intersectaron mineralización de sulfuro, con longitudes de núcleo de menos de 5 metros a 25 metros. A excepción de la mayor parte del pozo LAP22-19, todos los ensayos están pendientes en la parte central del depósito principal de Lappvattnet.

El pozo LAP22-25 cortó una sección de 25 metros de mineralización de sulfuro, principalmente diseminada, desde 51 a 76 metros de profundidad, incluyendo un intervalo de 6 metros (70 a 76 metros) que contiene diez secciones de sulfuros masivos por debajo de una unidad de peridotita de mineralización variable (ver las fotos del núcleo adjuntas). El sondeo LAP22-23, situado a 160 metros al este de LAP22-25, perforó un intervalo de 14 metros de sulfuros principalmente diseminados que comienza dentro de una unidad de peridotita a 39 metros e incluye un trozo de sulfuro masivo de un metro a 44,2 metros (la foto del núcleo que se acompaña muestra los extremos del núcleo desde aproximadamente la mitad de esta mineralización). LAP22-23 es el pozo más lejano perforado al este por Gungnir.

Las longitudes indicadas corresponden a la longitud del núcleo; la anchura real no se ha determinado. El pozo LAP22-25 fue perforado con un acimut de 335 grados en la ubicación 1.741.733mE y 7.165.247mN (coordenadas RT90-2.5) en la Sección 14E. LAP22-23, un pozo de 101 metros de longitud perforado con un acimut de 335 grados y un buzamiento de -75 grados, en la ubicación 1.741.880mE y 7.165.318mN en la Sección 18E.

El núcleo se registró y marcó para el muestreo en las instalaciones de registro de la empresa en Lycksele, Suecia, y luego se envió al laboratorio de servicios de núcleo de ALS Minerals en Mala, Suecia. El personal de ALS aserró el núcleo en Mala y el material de muestra preparado se envió al laboratorio de ALS en Irlanda. El núcleo se analizó para los multielementos utilizando el código ME-MS41, el análisis CuOG46 para >10000 ppm Cu, el análisis NiOG46 para >10000 ppm Ni, y el Pt, Pd y Au se analizaron utilizando el método de ensayo al fuego PGM-ICP27. Los blancos, los estándares certificados y los duplicados se incluyen rutinariamente en los lotes de muestras para garantizar y controlar la calidad.

Recursos de níquel

Los recursos de sulfuro de níquel de Gungnir en Suecia incluyen Lappvattnet y Rormyrberget. En 2020, la Compañía actualizó ambos recursos que en conjunto suman 177 millones de libras de níquel. Las propiedades son accesibles durante todo el año con una buena infraestructura de transporte e industrial, incluidas las instalaciones de envío, y están ubicadas a una hora en coche del complejo de molinos de Boliden.

– Lappvattnet: Recurso inferido de 780.000 toneladas con una graduación de 1,35% de níquel para 23,1 millones de libras (10,5 millones de kg) de níquel.

– Rormyrberget: Recurso inferido de 36.800.000 toneladas con una ley de 0,19% de níquel para 154 millones de libras (70 millones de kg) de níquel.

El informe técnico NI 43-101 titulado «TECHNICAL REPORT on the LAPPVATTNET and RORMYRBERGET DEPOSITS, NORTHERN SWEDEN» fue preparado por Reddick Consulting Inc. Las personas cualificadas son John Reddick, M.Sc., P.Geo., y Thomas Lindholm, M.Sc., Fellow AusIMM. La fecha efectiva es el 17 de noviembre de 2020.

La información técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido preparada, verificada y aprobada por Jari Paakki, P.Geo., director general y consejero de la empresa. El Sr. Paakki es una persona calificada según el Instrumento Nacional 43-101.

Fotos de secciones largas y núcleos de perforación

Acerca de Gungnir Resources

Gungnir Resources Inc. es una empresa canadiense de exploración minera que cotiza en TSX-V (GUG: TSX-V, ASWRF: OTCPK) con proyectos de oro y metales básicos en el norte de Suecia. Los activos de Gungnir incluyen dos yacimientos de níquel-cobre-cobalto, Lappvattnet y Rormyrberget, ambos con recursos de níquel actualizados, y el proyecto Knaften, que alberga un sistema de oro alojado en una intrusión en desarrollo, y objetivos de VMS (zinc-cobre) y cobre-níquel, todos ellos abiertos a la expansión y a nuevos descubrimientos. La empresa también ha añadido recientemente la propiedad Hemberget a su cartera de propiedades suecas, que abarca una intrusión gabro-ultramáfica de 11 km de longitud, un objetivo de cobre-níquel totalmente nuevo.

Información prospectiva

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir «información prospectiva» en el sentido de las leyes de valores aplicables (también conocidas como declaraciones prospectivas). La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y puede hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales o los resultados de la industria sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros o los resultados de la industria expresados o implícitos en dicha información prospectiva. La información prospectiva puede identificarse generalmente por el uso de términos y frases como «anticipar», «creer», «podría», «estimar», «esperar», «sentir», «pretender», «puede», «planear», «predecir», «proyectar», «sujeto a», «hará», «haría», y términos y frases similares, incluyendo referencias a suposiciones. Parte de la información prospectiva específica en este comunicado de prensa incluye, pero no se limita a, declaraciones con respecto a: las expectativas de mejorar y ampliar los recursos existentes; las expectativas de brotes adicionales de níquel de alta calidad; las expectativas de futuras actualizaciones de recursos y que las nuevas perforaciones y ensayos se incorporarán a cualquier actualización de recursos; el tiempo esperado para la recepción de los resultados de los ensayos; las ubicaciones de perforación planificadas y los objetivos esperados; el alcance de la perforación y la cantidad de agujeros de perforación; el programa de exploración planificado para 2022/2023, incluyendo la perforación anticipada y el calendario de la misma; y el plan de Gungnir para el desarrollo de sus propiedades y el calendario de la misma.

La información prospectiva se basa en una serie de expectativas y suposiciones clave hechas por Gungnir, incluyendo, sin limitación: las expectativas de mejora, espesamiento y expansión de los recursos existentes son razonables; el acceso a los recursos seguirá estando disponible durante todo el año; el transporte y la infraestructura seguirán estando disponibles según lo previsto; el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía canadiense y mundial y en el negocio de Gungnir, y el alcance y la duración de dicho impacto; ningún cambio en las leyes o reglamentos que afecten negativamente al negocio de Gungnir; habrá una demanda de los servicios y productos de Gungnir en el futuro; Gungnir será capaz de operar su negocio según lo planeado; Gungnir será capaz de acceder a los mercados de capital y completar con éxito la financiación en los términos que determine como razonables; y los planes de Gungnir para la futura exploración y desarrollo de sus propiedades es razonable y será posible dentro de los plazos previstos. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que Gungnir cree que son supuestos razonables, no puede asegurar a los inversores que los resultados reales serán consistentes con dicha información.

La información prospectiva se proporciona con el fin de presentar información sobre las expectativas y planes actuales de la dirección en relación con el futuro y se advierte a los lectores que dichas declaraciones pueden no ser apropiadas para otros fines. La información prospectiva conlleva importantes riesgos e incertidumbres y no debe interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros, ya que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los relacionados con las expectativas relacionadas con la mejora, el engrosamiento y la expansión de los recursos existentes pueden no ser precisas en parte o en su totalidad; ninguna certeza de que cualquier depósito mineral económicamente viable se localizará en las propiedades de Gungnir; que Gungnir puede no ser capaz de completar su perforación planificada según lo previsto; los impactos de la pandemia COVID-19; los impactos de la guerra y / u otros conflictos internacionales; la capacidad de acceder a los mercados de capital y completar la financiación con éxito en los términos que Gungnir determine como razonables; las cuestiones ambientales; los cambios en la legislación o los reglamentos; la recepción de licencias, permisos y aprobaciones requeridas; y las estimaciones de recursos pueden no ser precisas y pueden diferir significativamente de los recursos minerales reales. La dirección cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva contenida en este documento se basan en suposiciones razonables y en la información actualmente disponible; sin embargo, la dirección no puede garantizar que los resultados reales sean coherentes con dicha información prospectiva. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada en su totalidad por esta declaración de advertencia. La información prospectiva refleja las convicciones actuales de la dirección y se basa en la información de que dispone actualmente Gungnir. La información prospectiva se presenta a partir de la fecha de este comunicado de prensa y Gungnir no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha información para reflejar nuevos eventos o circunstancias, salvo que lo exija la legislación aplicable.

Más información sobre la empresa y sus propiedades en www.gungnirresources.com o en www.sedar.com.

En nombre de la Junta,

Jari Paakki, CEO y Director

Fuente Comunicae