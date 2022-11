Youvia se une a vcita para apoyar a las pequeñas empresas de los Países Bajos

Como parte de la asociación, Youvia se está preparando para el lanzamiento a principios de 2023 de Sitee, una aplicación de gestión empresarial impulsada por la tecnología de vcita, para ayudar a sus clientes de pequeñas empresas a optimizar las operaciones comerciales y hacer crecer sus resultados. La tecnología de la plataforma vcita es altamente personalizable, lo que permite a las agencias y proveedores de servicios ofrecer nuevos tipos de valor a sus clientes de pequeñas empresas.

El lanzamiento de la versión holandesa de Sitee es un paso más en la asociación entre vcita y FCR Media, que recientemente adquirió Youvia. La asociación vcita-FCR ha prosperado desde que ambas unieron sus fuerzas para lanzar Sitee en Bélgica a finales de 2021. La nueva versión de Youvia de Sitee representa la siguiente etapa de la expansión de FCR Media en los Países Bajos, reforzando la posición de la agencia como líder de servicios de marketing en todo el Benelux.

Sitee ofrece una solución integral de gestión empresarial que permite a los propietarios de pequeñas empresas gestionar sus negocios de forma más eficiente, controlar las operaciones digitalmente y ampliar sus oportunidades. La aplicación incluye módulos básicos de gestión empresarial, como el cobro y la gestión de pagos, el CRM, un centro de mensajería para clientes y la programación.

Gracias a la apertura de la plataforma vcita, la aplicación se ha enriquecido con los servicios característicos de Youvia: creación de sitios web, reseñas y gestión de redes sociales. Esto ofrece a los clientes de Youvia una ventanilla única para todas las necesidades de marketing y gestión empresarial.

Como parte de la asociación, Rinat Bogin, vicepresidente de Asociaciones y Alianzas Globales de vcita, copresentará una sesión en la próxima B2B Marketing Expo de Londres (Reino Unido), junto con Ivar Gribnau, director de Sitee by FCR. Ambos compartirán acciones estratégicas que las agencias de marketing pueden tomar para mantener el crecimiento y aumentar los beneficios en el clima económico actual, en una sesión titulada «Navigating Your Marketing Organization Through Times of Uncertainty: Lecciones aprendidas y consejos estratégicos», el 22 de noviembre.

En el espíritu de su presentación conjunta, el director general de Youvia, Raymond van Eck, dijo: «En el incierto clima económico actual, cuando las pequeñas empresas están sintiendo el impacto de la inflación, el aumento de los costes empresariales y la probabilidad de una inminente recesión, hay una necesidad aún mayor de apoyar a las pequeñas empresas en sus esfuerzos por mantenerse estables y rentables.»

«Nos comprometemos a estar al lado de nuestros clientes en tiempos difíciles, ayudándoles a atraer clientes, cerrar más tratos, cultivar la lealtad y, con la nueva oferta de software, incluso a gestionar los ingresos y optimizar el flujo de caja», continuó van Eck. «En este momento, las organizaciones que prestan servicios a la comunidad de pequeñas empresas tienen la responsabilidad, así como la oportunidad, de ofrecer nuevos servicios y herramientas que respondan a las necesidades cambiantes de los propietarios de empresas.»

Con la nueva app, los clientes de Youvia podrán gestionar todas las operaciones de su negocio sobre la marcha, obtener visibilidad del flujo de caja y automatizar muchas tareas empresariales, reduciendo al mismo tiempo los costes administrativos. «Gracias a la solidez de nuestra asociación, podemos llevar esta solución, la mejor de su clase, a más propietarios de pequeñas empresas europeas», dijo Bogin.

Los propietarios de pequeñas empresas suelen citar la falta de transparencia como uno de los puntos débiles cuando trabajan con agencias de marketing. Herramientas como Sitee aumentan la transparencia, lo que mejora las relaciones de trabajo entre las pequeñas empresas y los profesionales del marketing, de modo que pueden entender fácilmente cómo las campañas de la agencia les aportan valor. Esto, a su vez, permite obtener mejores resultados para los clientes y aumenta el valor percibido y la lealtad de las agencias, lo que les ayuda a obtener ingresos adicionales de su base de clientes actual.

Acerca de vcita

vcita es una suite de software de gestión de pequeñas empresas todo en uno, y es una plataforma abierta construida para permitir a los proveedores de soluciones ofrecer soluciones personalizadas a los clientes de pequeñas empresas. Al ofrecer una aplicación de marca compartida, los socios de vcita son capaces de aumentar el compromiso, desbloquear nuevos ingresos potenciales, construir confianza y lealtad, y obtener una ventaja competitiva. La aplicación fácil de usar de vcita ayuda a los empresarios individuales y a los equipos pequeños a gestionar todo su negocio en línea, convirtiendo las tareas que consumen tiempo como la programación, el cobro de pagos y el marketing en operaciones simples de un solo clic. Para más información, visite www.vcita.com/partners o seguir en LinkedIn.

Acerca de Youvia y FCR

Youvia, antes DTG (De Telefoongids & Gouden Gids), ofrece servicios de marketing online para pequeñas empresas en los Países Bajos. La empresa trabaja en la presencia online, la capacidad de descubrimiento, el alcance y la reputación de sus clientes. FCR es una agencia de marketing digital que emplea a 250 personas para dar servicio al ecosistema de las pequeñas empresas de Bélgica. Tiene acuerdos de colaboración con Microsoft y Wix, es socio principal de Google, el único socio de Bing ads del país, y gestiona goldenpages.be, el mayor directorio de empresas de Bélgica, así como DexVille, una agencia de publicidad para PYMES más grandes.

