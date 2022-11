Smoking Paper se suma a #GivingTuesday y alcanza su objetivo de plantar 165.000 árboles con su comunidad

La compañía líder española especializada en libritos de papel de liar, Smoking Paper, anuncia su participación en el movimiento mundial conocido como #GivingTuesday, que promueve acciones solidarias por parte de empresas, personas, instituciones y centros educativos.

Como sucede con otros días señalados en el calendario que están enfocados al consumo (como Black Friday o Cyber Monday), #GivingTuesday también se desarrolla un día al año, el 29 de noviembre, pero se basa en dar a conocer acciones e iniciativas solidarias para que también el altruismo tenga su propia fecha.

Smoking Paper es una de las compañías que participan este año en el movimiento, algo que desarrollará a través de su iniciativa Roll with Green, enfocada a recuperar la forestación en varias zonas de África.

Conoce la iniciativa Roll with Green de Smoking Paper

Roll with Green en una iniciativa de Smoking Paper en colaboración con Trees for the Future, que perseguía el objetivo de plantar hasta 165.000 árboles, un reto que ya ha sido superado. Pese a ello la marca mantiene su interés ambiental y participa en #GivingTuesday motivando a los usuarios a seguir difundiendo el mensaje de la campaña.

La iniciativa se basa en la participación de los usuarios. Al interactuar en redes sociales el hashtag #rollwithgreen, se planta un árbol en nombre de quien ha hecho la publicación.

Esta acción es posible gracias a la colaboración con Trees for the Future, una ONG que actúa desde hace años en 9 países diferentes, apoyando la plantación de árboles y la lucha contra la deforestación.

Además, Smoking Paper también anuncia que, con la compra de varias gamas de sus productos, se puede colaborar igualmente en la labor de reforestación.

De hecho, la marca también ha colaborado con los llamados «farmers», personas que han conseguido plantar semillas para obtener diferentes alimentos para sus familias.

Junto con Trees for the Future se han facilitado estas semillas para el cultivo a las familias que más lo necesitan, además de impartir cursos formativos con los que aprender lo esencial de los cultivos.

#GivingTuesday y Smoking Paper, por un mundo más sostenible

La iniciativa Roll with Green de Smoking Paper encuentra el entorno perfecto para seguir difundiéndose en el movimiento #GivingTuesday.

Aprovechando el hashtag #GivingTuesday, se dará un nuevo impulso a la visibilidad de esta iniciativa, para seguir aumentando el número de árboles plantados gracias a la participación de los usuarios.

En cualquier caso, esta no es la primera ni será la última iniciativa de la marca en la búsqueda de un mundo más sostenible. Así lo expone la Directora de Marketing RYO Division en Miquel y Costas, Montse Bonjorn:

«Para Smoking® Paper, la sostenibilidad es ya desde hace unos años, uno de los pilares estratégicos más relevantes para nuestra marca a nivel internacional».

De hecho, hasta los productos de su catálogo están ya basados en procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente.

«Somos conscientes que el cambio climático ya está aquí y en Smoking Paper llevamos desde hace unos años trabajando para aportar nuestro granito de arena: creamos productos 100% hechos de papel -sin imanes y con goma natural-; varios de nuestros productos tienen el certificado FSC®, es decir, que provienen de bosques y plantaciones que preservan la biodiversidad; y también colaboramos con ONGs como Trees for the Future que luchan activamente contra la desforestación», dice Montse Bonjorn.

Otro ejemplo, en este sentido, es la reciente obtención del certificado que acredita que Miquel y Costas & Miquel ha reducido su huella de carbono de desplazamientos en avión el equivalente a una tonelada de CO2. Es un paso más dentro de la estrategia general de la marca para continuar adecuando no solo sus procesos productivos, sino toda su metodología de trabajo en torno a la sostenibilidad.

Sobre Smoking Paper

Smoking Paper es una empresa española especializada en la fabricación de libritos de papel de liar. La compañía, con presencia a través de sus productos en más de 100 países de todo el mundo, tiene su sede central en Barcelona (España).

La marca Smoking cuenta con más de 125 años de experiencia en su sector y en la actualidad es reconocida internacionalmente. Comercializa papeles para tabaco de liar, filtros y tubos en diferentes medidas y características, así como también accesorios para fumadores.

