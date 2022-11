Regalos de Navidad ecológicos: un lápiz y un maquillaje plantable de SproutWorld

SproutWorld anima a celebrar unas Navidades con regalos ecológicos, sostenibles que generen cero desperdicios y que transmitan la idea del reciclaje. Todo además por menos de 10€. Una propuesta muy original con los únicos lápices del mundo que se pueden plantar y así devolver a la tierra, viendo cómo se convierten en plantas, vegetales comestibles como tomates cherry o albahaca y otras flores.

One, two, Tree!

Sprout propone un regalo que durará 100 años. La edición «Plant a tree» es un pack de lápices plantables que se convierten en un bonito abeto de Navidad después de plantarlo en una maceta. Cuando ya no se quiera pintar, dibujar o escribir con él se puede plantar el lápiz y ver cómo se transforma en un pequeño abeto. El pack consta de cinco lápices en una caja plegable. Consíguelo en Amazon y en la Webshop. Su precio es de 9,95€.

Verde y colorido

Los lápices de colores SproutWorld facilitan la enseñanza de los niños sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Aprenden jugando a reutilizar los productos varias veces y no a tirarlos después de usarlos, sino a darles una segunda vida. La Edición Especial consta de seis lápices de colores y dos lápices de grafito. Los lápices contienen diferentes tipos de semillas como albahaca, salvia y tomillo, margaritas, tomates cherry o nomeolvides. La edición especial se puede encontrar en Amazon y en su web. El precio es de 13,95€.

Maquillaje plantable

También en la gama SproutWorld hay delineadores de ojos y lápices para cejas que pueden tener una segunda vida como coloridas flores silvestres. Con ambos productos, SproutWorld tiene como objetivo inspirar a las personas a tomar medidas más respetuosas con el medio ambiente en su vida cotidiana. Porque incluso los pasos más pequeños pueden marcar la diferencia, y utilizar estos lápices plantables es una forma de empezar. SproutWorld está empujando a la industria cosmética en una dirección más ecológica. Después de todo, las empresas de cosméticos producen alrededor de 120 mil millones de toneladas de desechos plásticos cada año. Los dos productos sin desperdicios, ambos sostenibles de principio a fin, muestran de manera impresionante que hay otra manera. Delineador de ojos y lápiz de cejas están disponibles en la tienda web o en Amazon. El precio según el pack es desde 9,95€.

Personalizado y personalizado

Pero además de todos estos innovadores productos plantables, SproutWorld ofrece la posibilidad de personalizarlos de manera que lleven serigrafiado el texto o los nombres que se desee. Los regalos personalizados, hechos a la medida para el destinatario, son siempre algo especial. Los lápices SproutWorld se pueden personalizar en pequeñas cantidades de 30 o más. Con colores, tipos de letras e incluso imágenes y símbolos especialmente seleccionados, se crean piezas únicas muy personales. También se puede elegir las semillas que eventualmente brotarán del corral. Personaliza los lápices Sprout en la tienda web www.sproutworld.com.

Edición Love

SproutWorld también ofrece ediciones especiales como «Love Edition» pensada para transmitir el amor. Son un regalo ecológico que protege el planeta y no se marchita tan rápidamente como otros regalos. El pack consta de 5 lápices, cada uno grabado con pequeños símbolos y frases sobre el amor. Después de su uso, cada lápiz se convierte en una flor, hierba o planta vegetal. The Love Edition está disponible en Amazon y en la web. Su precio es de 9,95€.

Fuente Comunicae