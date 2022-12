OK Mobility Group prevé cerrar el ejercicio 2022 con más de 90 millones de euros de EBITDA

OK Mobility Group prevé cerrar el ejercicio 2022 con un EBITDA superior a 90 MM€ y un resultado de explotación (EBIT) superior a 70 MM€, una cifra que supondría un incremento del 56% respecto al 2021, consiguiendo una vez más los mejores resultados económicos de la historia de la compañía.

Unos datos presentados por el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, en el III OK Strategic & Financial Day, celebrado en la Bolsa de Madrid, donde la compañía tiene registrado un programa de pagarés de 84 MM€ través del MARF. Hoy, OK Mobility está presente en 11 países, 10 de Europa y Estados Unidos, lo que la consolida como una de las compañías de mayor proyección a nivel internacional del sector de la movilidad. El acto ha reunido en el parquet bursátil a más de 150 representantes del sector financiero nacional, europeo e internacional; además de 250 personas vía streaming.

Entre los datos presentados, destaca el fuerte crecimiento de los servicios de movilidad que, con un incremento de más del 100%, pasa de una facturación de 70 MM€ en 2021 a más de 145 MM€ este ejercicio, de los cuales más del 30% provienen de fuera de España.

El resto de la facturación, más de 200 MM€, proviene de la venta de flota (remarketing) que se lleva a cabo en más de 15 países a través de sus propios canales de distribución. En este sentido, Ktiri apunta que «OK Mobility cuenta con un know-how en remarketing único en Europa. No solo es una actividad históricamente rentable, ya que representa el 30% del EBITDA de nuestro grupo en 2022, sino que además nos brinda mayor eficiencia, agilidad y resiliencia en la gestión de nuestros servicios de movilidad».

La compañía prevé cerrar el año con un ratio de deuda financiera sobre EBITDA inferior a 1,8, una mejora con respecto a la cifra de 2021, que fue de 1,9. Una vez más, en 2022 se pone de manifiesto la solidez financiera del grupo cuyo endeudamiento supone únicamente un 65% del valor neto contable de los vehículos.

Estos resultados, tal y como ha asegurado Ktiri, «ponen en valor la solidez y rentabilidad de nuestro modelo de negocio que combina servicios de movilidad como el alquiler vacacional, el alquiler a empresas, la suscripción, y la venta de nuestra flota; conjugando crecimiento y rentabilidad, determinada por su eficiencia en la gestión, y bajo las premisas de innovación y sostenibilidad«.

Un disruptivo modelo que llevó a su filial española OK Mobility España S.L. en 2021 a posicionarse como la empresa de alquiler de vehículos más rentable de España en valor absoluto, y que espera volver a protagonizar en 2022.

Al respecto Ktiri ha asegurado que «dado que nuestro modelo de negocio es rentable y escalable, y teniendo en cuenta la gran acogida que la marca OK está teniendo en los nuevos destinos en los que estamos aterrizando, nos marcamos como objetivo seguir incrementando nuestra cuota de mercado y penetración en los países en los que estamos presentes».

Fuente Comunicae