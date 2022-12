Cohen Milstein presenta una demanda en nombre de Northwest Biotherapeutics contra los principales creadores de mercado por manipulación del mercado

El pasado 1 de diciembre, Northwest Biotherapeutics (OTCQB:NWBO) presentó una demanda contra algunos de los creadores de mercado más grandes e influyentes del mundo, incluidos Citadel Securities LLC, Canaccord Genuity LLC, G1 Execution Services LLC (una subsidiaria de Susquehanna International Group), GTS Securities LLC, Virtu Americas LLC (incluido Knight Securities), Instinet LLC y Score Priority Corp, alegando la manipulación repetida de las acciones de la compañía durante cinco años.

Northwest Biotherapeutics, una empresa de biotecnología en fase clínica centrada en el desarrollo de vacunas personalizadas contra el cáncer DCVax®, alega que estos creadores de mercado han estado participando en una táctica engañosa de manipulación del mercado conocida como spoofing, que consiste en colocar grandes cantidades de órdenes de venta para engañar al mercado y hacer que devalúe las acciones de la empresa para que los creadores de mercado puedan comprar a un precio más bajo. A continuación, los creadores de mercado cancelan inmediatamente las órdenes de venta para poder cosechar beneficios, en este caso para consternación de los pacientes de cáncer actuales y futuros, así como a expensas de Northwest Biotherapeutics y sus inversores. Este presunto comportamiento ilegal ha dificultado considerablemente a la empresa la recaudación de los fondos necesarios para comercializar su tratamiento contra el cáncer, que la empresa cree que puede prolongar la vida de miles de pacientes.

«Ya de por sí es deshonesto manipular el mercado, pero hacerlo a expensas de pacientes con cáncer, algunos de los cuales no tienen ningún otro tratamiento en el que depositar sus esperanzas, es inconcebible», declaró Laura Posner, socia de Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC. «Estamos deseando responsabilizar a estos creadores de mercado por el daño que han causado, y aportar una transparencia crítica y necesaria a estos mercados.»

De acuerdo con los datos detallados presentados en la demanda, uno de los ejemplos más atroces de este comportamiento se produjo el 10 de mayo de 2022, en el mismo momento en que se anunciaban en el prestigioso congreso médico de la Academia de Ciencias de Nueva York los resultados de primera línea del ensayo clínico de fase 3 de DCVax-L para tratar el glioblastoma, la forma más común y agresiva de cáncer cerebral. A pesar de la presentación de datos positivos significativos, la empresa alega que durante el anuncio y después del mismo los demandados se dedicaron a realizar amplias oleadas de spoofing, forzando a la baja el precio de las acciones de la empresa. En un mercado libre de manipulación, la respuesta del mercado debería haber sido fuertemente positiva, no dramáticamente negativa, en respuesta a las noticias positivas. En lugar de ello, el resultado fue una pérdida de 1.600 millones de dólares en capitalización bursátil, con una caída del precio de la acción desde el máximo de 2,05 dólares alcanzado el 9 de mayo hasta un mínimo de 36,4 centavos el 10 de mayo de 2022, un asombroso descenso del 82%.

A principios de este mes, Northwest Biotherapeutics anunció los resultados de este innovador ensayo clínico de DCVax-L en la prestigiosa revista JAMA Oncology, en un artículo revisado por expertos del que son autores más de 70 neurocirujanos y oncólogos. Los resultados del ensayo mostraron que la vacuna se asociaba a una prolongación de la vida estadísticamente significativa y clínicamente significativa por primera vez en muchos años, tanto en glioblastomas recién diagnosticados como recurrentes, con el potencial de más que duplicar la supervivencia a 5 años, y casi sin efectos secundarios adversos graves. La empresa cree que esta revolucionaria tecnología de vacunas también puede allanar el camino para tratamientos en pacientes que sufren múltiples tipos de cánceres de tumores sólidos.

Los episodios de spoofing contra la empresa habrían tenido lugar repetidamente durante casi cinco años, a veces varias veces al día. Northwest Biotherapeutics alega que vendió más de 49 millones de acciones a precios manipulados y devaluados como resultado de las acciones de los creadores de mercado. La empresa cree que los creadores de mercado influyeron directamente en el precio de las acciones de Northwest Biotherapeutics en el mercado al manipular el mercado de forma repetida y descarada a través de su suplantación de identidad, lo que provocó que Northwest Biotherapeutics sufriera pérdidas significativas al vender millones de acciones a precios artificialmente deprimidos y se viera ralentizada en la comercialización de sus alentadores fármacos.

Northwest Biotherapeutics está representada por el bufete de abogados nacional Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC.

Acerca de Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics, Inc es una empresa de biotecnología en fase clínica especializada en el desarrollo de vacunas oncológicas de vanguardia diseñadas para tratar una amplia gama de cánceres de tumores sólidos con mayor eficacia que los tratamientos actuales del mercado y sin los efectos secundarios de la quimioterapia. La empresa dispone de una amplia plataforma tecnológica para vacunas basadas en células dendríticas DCVax®, que incluye DCVax®-L para tumores operables y DCVax®-Direct para tumores inoperables. La tecnología de fabricación patentada de la empresa permite la producción eficiente y rentable de estas vacunas innovadoras, con el conjunto completo de dosis multianuales producidas en un lote de fabricación y luego almacenadas congeladas en dosis individuales, haciendo que el tratamiento sea «listo para usar» durante todo el régimen de tratamiento a la vez que totalmente personalizado.

Acerca de Cohen Milstein Sellers & Toll

Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC está reconocido como uno de los principales bufetes de abogados del país en la tramitación de litigios importantes y complejos entre demandantes. Con más de 100 abogados, Cohen Milstein tiene oficinas en Washington, D.C.; Chicago, Ill.; Nueva York, N.Y.; Palm Beach Gardens, Fla.; Filadelfia, Pa.; y Raleigh, N.C. Para más información, visite www.cohenmilstein.com o llame al 202.408.4600.

Descargo de responsabilidad

Las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas al futuro tratamiento de pacientes con DCVax y futuros ensayos clínicos, son declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Palabras como «esperamos», «creemos», «pretendemos», «diseñamos», «planeamos», «continuamos», «podemos», «haremos», «anticipamos» y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. No podemos garantizar que vayamos a cumplir realmente los planes, intenciones o expectativas expuestos en nuestras declaraciones prospectivas, por lo que no debe depositar una confianza excesiva en ellas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados en cualquier declaración prospectiva. En concreto, hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos, como los riesgos relacionados con la capacidad de la empresa para lograr el rendimiento oportuno de terceros, los riesgos relacionados con si los productos de la empresa demostrarán seguridad y eficacia, los riesgos relacionados con la capacidad actual de la empresa para obtener capital adicional y otros riesgos incluidos en los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores («SEC») de la empresa. En los documentos presentados ante la SEC se incluye información adicional sobre los factores de riesgo mencionados y otros factores, incluidos los Factores de Riesgo, que podrían afectar a los resultados de la Sociedad. Por último, puede haber otros factores no mencionados anteriormente ni incluidos en los documentos de la Sociedad presentados ante la SEC que puedan hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos en cualquier declaración de previsiones. La empresa no asume obligación alguna de actualizar las previsiones de futuro como consecuencia de la aparición de nueva información, acontecimientos o desarrollos futuros, salvo que así lo exija la legislación sobre valores.

FUENTE: Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC

Fuente Comunicae