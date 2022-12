Fernando Lelo de Larrea: Crypto, lo que hay que saber antes de invertir después del crash

«Si estas pensando en invertir en el mercado de las criptomonedas, es importante entender cómo funciona y qué debe tener en cuenta antes de invertir. Navegar por el mercado de las criptomonedas después de la caída puede ser desalentador, pero con el conocimiento adecuado, se pueden hacer inversiones inteligentes y salir adelante», reconoce el experto en inversiones, Fernando Lelo de Larrea.

En la siguiente entrevista se ofrece una visión general del mercado de criptomonedas y de los factores que debe tener en cuenta antes de invertir.

¿Qué es el mercado de las criptomonedas?

Las criptomonedas son activos digitales que se basan en la tecnología blockchain. Actualmente existen más de 2.000 criptodivisas en el mundo, muchas de las cuales no son muy conocidas. El mercado de las criptomonedas no tiene un órgano rector central, y las distintas monedas no están respaldadas por ningún activo físico.

«El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y puede experimentar subidas o bajadas repentinas de valor del 15% o más en un día», advierte el experto Fernando Lelo de Larrea. El mercado de criptomonedas se compone tanto de «criptomonedas» como de «tokens». Las criptomonedas, a menudo denominadas «monedas», son activos digitales basados en la tecnología blockchain. Los tokens, por su parte, son similares, pero se basan en una cadena de bloques que no es tan segura ni descentralizada, y no actúan como moneda propia. Los tokens se utilizan a menudo para financiar proyectos y empresas, y también pueden intercambiarse. Cuando alguien habla de la caída del mercado, de lo que realmente está hablando es de la disminución del valor global del mercado de criptomonedas.

Estrategias para navegar por el mercado de criptomonedas después de la caída:

Elegir una bolsa de criptomonedas de confianza. Es importante elegir una bolsa de criptomonedas de confianza. Una buena bolsa de criptomonedas debe ofrecerle tarifas de negociación transparentes, una plataforma de negociación segura y un buen servicio de atención al cliente. Coinbase es una de las bolsas más conocidas y fiables, pero también existen otras opciones.

Diversificar la inversión. Una vez que haya elegido una bolsa y haya encontrado algunas criptodivisas en las que le gustaría invertir, es importante diversificar su inversión. Diversificar significa que no se está invirtiendo el dinero en una sola moneda. En su lugar, reparte su inversión entre diferentes monedas. De este modo, si una moneda se desploma, seguirá teniendo otras que le aporten dinero.

Mantener la inversión a largo plazo. Es importante tener en cuenta que puede pasar algún tiempo antes de que vea un beneficio de su inversión. De hecho, es posible que no obtenga ningún beneficio, pero eso no significa que no sea una buena inversión.

«Algunas monedas tardan años en madurar, y muchas serán sustituidas por nuevas y mejores tecnologías en el futuro. Dicho esto, debe seguir vigilando el mercado de criptomonedas y estar atento a cualquier signo de caída inminente.» Finaliza Fernando Lelo de Larrea.

Fuente Comunicae