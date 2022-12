Yunbit en 2022, un año de I+D

Yunbit, empresa de desarrollo de software de gestión empresarial, ha dedicado gran esfuerzo este 2022 a la generación de mayor funcionalidad en Yunbit Business Cloud. Y no es que la compañía no dedique tiempo a I+D+I en anteriores periodos; si no que, este año, la demanda de los clientes, el mercado e incluso la Administración ha implicado al equipo humano de la compañía en esta tarea.

La crisis por COVID ha supuesto la aparición de nuevas necesidades en el área tecnológica; entre otras, las que más se han puesto de manifiesto han sido las relacionadas a la logística y a los recursos humanos. Tanto el crecimiento de las compras por Internet, como la gestión del equipo humano en remoto, han hecho necesaria la adaptación de las herramientas de software a la nueva casuística.

Por este motivo, se ha ampliado enormemente la funcionalidad para que el trabajo en los campos de negocio que se ven más afectados, sea más competente.

Al hacer un somero repaso de las mejoras que se han puesto en marcha este año, destacan las siguientes:

En el área de recursos humanos se ha ampliado la funcionalidad en el portal del empleado permitiendo realizar todas las gestiones relacionadas con la relación laboral y la comunicación corporativa; se han mejorado todas las secciones, en concreto el área de gestión para managers ; y se han depurado los flujos de aprobación y avisos favoreciendo la bidireccionalidad en la comunicación. También ha habido grandes avances en la gestión del talento , planes de carrera y evaluación del desempeño, disponiendo ahora de una de las soluciones más completas del mercado.

En el área logística se ha avanzado en la usabilidad de la herramienta y las posibles adaptaciones mediante gestores; así como en la mejora de automatismos que proporcionan más rapidez en la realización de tareas repetitivas y manuales.

En el área financiera y de contabilidad, se ha seguido trabajando en facilitar aplicativos que ejecuten acciones administrativas de forma masiva y ahorren gran cantidad de tiempo como la sincronización de movimientos bancarios, y mejoras en el reporting contable e informes de presupuesto y seguimiento

Con respecto a la la web y tienda online, se ha apostado por perfeccionar la rapidez en la navegación; así como a ampliar la operatividad de los gestores, para que se permita la personalización de la web según las necesidades de cada compañía.

En 2023 la compañía prevé trabajar en la consolidación de la funcionalidad a producto para poder ofrecer a sus clientes un software de ampliamente operativo y robusto.

