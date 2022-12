Taskrabbit propone 4 alternativas a las reformas integrales del hogar para ahorrar y estar a la última

La actual inflación está afectando a los precios de los materiales que se utilizan para las reformas del hogar. Según datos del INE, las materias primas que se emplean para renovar las viviendas han incrementado su precio en un 12,9% con respecto al año pasado. Esta situación, junto con el estado global de incertidumbre, está condicionando a los españoles a reconsiderar la ejecución de reformas integrales en sus hogares.

Una consideración que, si bien puede derivar en un aplazamiento de las obras hasta otro momento más favorable, no tiene por qué suponer dejar las casas sin el mantenimiento adecuado, anticuadas o pasadas de moda. En este sentido, Taskrabbit, la app de manitas asociada a IKEA, propone algunas alternativas a las reformas que no solo permiten cuidar del bolsillo, sino mejorar el estado de las casas, a la vez que se siguen las últimas tendencias decorativas del hogar para el próximo año.

A continuación se presentan cuatro pequeñas reformas que transforman los hogares de manera económica y sin la necesidad de embarcarse en un proyecto de obra largo, tedioso, y, ahora más que nunca, con un coste muy elevado.

Aislar la vivienda con paneles o vinilos. Una tendencia cuyo crecimiento Taskrabbit ha experimentado de primera mano, incrementándose un 83% las reservas de revestimiento de paredes con respecto al año pasado. Esto no solo añade carácter y personalidad a las paredes, sino que también es una excelente manera de aislar la casa, por lo que se espera que sea tendencia en el próximo año. Reparar y reutilizar. Otra tarea cuyas reservas casi se han quintuplicado (483%) frente al año pasado son las de reparación de muebles, convirtiéndose en una opción muy demandada frente a la compra de mobiliario nuevo. Y es que la reutilización y reparación son dos de las principales tendencias en los hogares recogidas en el Trends Report de Taskrabbit de 2023, basado en las solicitudes de tareas más demandadas que llevan a cabo los taskers en España. Vivir una vida más ecológica y eficiente desde el punto de vista energético. Según este estudio, otra de las alternativas a las obras integrales en las casas es la de reconvertir los hogares en espacios más inteligentes y eficientes energéticamente. En este sentido, las reservas de instalaciones de domótica a través de Taskrabbit han aumentado un 45%. Arreglar pequeñas imperfecciones. Cuidar el mantenimiento de la casa arreglando leves imperfecciones como pequeñas humedades, grietas o azulejos rotos, pintar las paredes o acondicionar espacios, son alternativas que dan mucha vida a los hogares y evitan tener que abordar grandes obras.

Para muchas personas no es el momento de llevar a efecto una reforma integral del hogar, pero sí necesitan mejorarla por diversas razones como el ahorro energético o mejorar su bienestar. Unas tareas que, aunque pequeñas, si no se saben hace o no se tiene tiempo para hacerlas, siempre se puede contar con Taskers fiables que ayuden a dar ese toque a las casas de forma asequible, confiable y segura, respondiendo a las necesidades y las nuevas tendencias que predominarán este 2023.

