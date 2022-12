Record go consolida su presencia en Alicante con una nueva apertura en el centro de la ciudad

Esta apertura, situada en el número 1 de la avenida Salamanca, está a menos de un minuto a pie de la estación y a 15 minutos del centro de la ciudad. Con esta ubicación estratégica, la firma sitúa el alquiler de vehículos en Alicante al alcance tanto de los alicantinos que necesiten de sus servicios, como de todos los viajeros que lleguen a la ciudad mediante los servicios de tren de cercanías o larga distancia, como AVE.

La oficina urbana tiene su principal foco puesto en la comodidad del usuario por lo que ofrece un diseño abierto, adaptado y espacioso y en el que ofrecen el servicio de sus Just go Box, unos quioscos digitales un servicio de gestión ágil y transparente con el que consiguen minimizar los tiempos de gestión del alquiler.

La compañía de rent a car continúa así con su plan de expansión y da un paso más en su carrera por ofrecer soluciones de movilidad flexibles, cómodas y reales.

20 delegaciones en España, Portugal y Grecia

La apertura, se suma a la red de 19 oficinas propias con las que ya cuenta Record go, situadas en los principales puntos turísticos de España, Grecia y Portugal. Continúa en la línea de oficina tecnológica gracias a servicios punteros como sus quioscos digitales Just go box, pioneros en el sector, o la digitalización total de procesos. Así, la compañía ha logrado recudir el tiempo de espera medio y facilitar el proceso de alquiler al facilitar que se puedan confirmar los datos de la reserva, adjuntar la documentación requerida y revisar si contratar alguno de los extras desde el propio quiosco.

En su carrera por continuar ofreciendo soluciones de movilidad reales, la oficina abre sus puertas con una amplia variedad de flota con vehículos que incluyen desde coches pequeños y fáciles de aparcar, SUVs y coches premium, hasta motos, para desplazarte por la ciudad sin limitaciones.

