Plant On Demand cierra una ronda de 573.000€ con el fondo de impacto francés Make Sense en co-inversión con la Bolsa Social, Dacsa y Enisa

Plant on Demand (Pod) cierra ronda de inversión y levanta 573.500€. Una ronda en la que han co-invertido, junto con el crowd de la Bolsa Social, la corporate Dacsa y el fondo francés Make Sense, y que ha sido co-financiado por ENISA.

En sus tres años de vida, Plant on Demand ha ido creciendo y su equipo ya lo forman un total de 12 personas. La compañía, cofundada por Natalia Valle, ha cerrado acuerdos con varias administraciones locales y autonómicas de Valencia, Navarra y Galicia. Su plataforma, la única con estas características en España, la utilizan ya más de 100 cooperativas, productores agroecológicos y food hubs, acercando producto ecológico y local a más de 20.000 comensales diarios gracias al trabajo colaborativo y la cooperación entre productores.

Su misión es acelerar la transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, locales y éticos a través de la tecnología. A través de su herramienta SaaS, permite a los productores centrar sus esfuerzos en la producción, digitalizarse, crear redes de trabajo y aumentar sus márgenes de venta.

«Natalia Valle se ha propuesto hacer frente al gran desafío del sector de la agricultura. En la Bolsa Social apostamos por Plant on Demand porque nos encontramos con una herramienta tecnológica disruptiva que, no solo mejora la productividad e impulsa la eficiencia en el trabajo de los agricultores en España, sino que lo hace apostando por la sostenibilidad y el comercio local», José Moncada, Fundador y CEO de la Bolsa Social

La campaña efectuada en la Bolsa Social, junto a un préstamo de ENISA de 127.000€, se destinará a optimizar la tecnología y ganar en escalabilidad. También, invertirá en marketing y ventas con el objetivo de ampliar el customer base de la empresa y el impacto de la tecnología.

«Estamos muy felices de sentir el respaldo de un ecosistema de inversión de impacto en florecimiento. Un ecosistema que, además de aportar capital, está nutrido de grandes profesionales muy comprometidos que ayudan a empresas como Plant on Demand a llegar al siguiente nivel y escalar en impacto. La Bolsa Social, el fondo francés Make Sense y la corporate Dacsa, quienes ya nos acompañaron en la ronda anterior y ahora repiten, son claros ejemplos de ello. Estamos muy ilusionados de empezar a caminar este camino juntos», Natalia Valle, CEO y co-fundadora

«Invertimos en Plant On Demand porque creemos que la solución aporta una ayuda clave a los pequeños productores locales para desarrollar las ventas en directo, agruparse y llegar a mercados más grandes. Nos parece imprescindible empujar el desarrollo de la oferta de productos sanos, locales y responsables para el mercado español», Marion Schuppe, Impact Investment Manager en makesense Seed I

DESCRIPCIÓN PLANT ON DEMAND

Plant on Demand es una plataforma de gestión integral con herramientas de e-commerce, gestión de pagos, facturas, picking, logística y trazabilidad para productores locales. La tecnología permite que pequeños productores puedan digitalizarse, vender online y ganar en eficiencia. Además, la plataforma facilita la cooperación y venta conjunta entre productores de una misma región, ayudando a conectar productores con colectividades como comedores escolares, hospitales o restaurantes y a acercar producto sostenible y de cercanía a las personas. Su misión es la de acercar la tecnología más avanzada al mundo de la agroecología y la producción local, acelerando así la transición a modelos de producción y consumo más sostenibles y éticos.

DESCRIPCIÓN DACSA

Dacsa Group es un grupo industrial dedicado al desarrollo de ingredientes alimentarios en tres áreas de negocios: molienda de arroz, molienda de maíz y soluciones alimentarias. Cuenta con más de 500 empleados y diez plantas de producción distribuidas en siete ubicaciones diferentes en Europa (España, Portugal, Polonia, Ucrania y el Reino Unido).

Fundada en 1968 como empresa familiar de producción de sémolas de maíz para la industria cervecera, ha acabado convirtiéndose en un referente en su sector a nivel europeo, suministrando toda gama de productos derivados del arroz y del maíz. Dacsa Group tiene como objetivo convertirse en el socio de confianza de sus clientes aportando nuevas soluciones de valor añadido a la industria alimentaria.

DESCRIPCIÓN MAKE SENSE

makesense Seed I es el primer fondo del ecosistema makesense. Especializada en inversión pre-semilla y semilla, makesense Seed I apoya a 20 start-ups lideradas por ambiciosos emprendedores comprometidos con aportar soluciones a problemas sociales y medioambientales.

makesense Seed I está dotado con 8,2 millones de euros por el Fondo Europeo de Inversiones*, Banque des Territoires, BNP Paribas, Revital’Emploi, Arnaud Massonnie (fiftyfive) y Maxime Kurkdjian (ChoisyClub). makesense Seed I es un fondo bajo la enseña French Impact.

Hasta ahora, makesense Seed I ha invertido en 18 grandes historias: LeDriveToutNu, La Consigne GreenGo, PourDemain, Vesto, Toopi Organics, Epoca, etc.

makesense y los fondos makesense están marcados por su compromiso con los emprendedores de impacto desde hace más de 10 años (Too Good to Go, Vendredi, Wecandoo, K-Ryole) y por su auténtico ADN.

*makesense Seed I está respaldada por InnovFin Equity, con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco de las herramientas financieras Horizonte 2020 y del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas («FEIE») establecido en el marco del Plan de Inversiones para Europa. El objetivo del FEIE es contribuir a apoyar la financiación y realización de inversiones productivas en la Unión Europea y garantizar un mayor acceso a la financiación.

DESCRIPCIÓN BOLSA SOCIAL

La Bolsa Social es la primera plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV que conecta a inversores de impacto y empresas que generan un impacto social y/o medioambiental positivo. Las inversiones que ofrece la Bolsa Social pueden ser en forma de capital –equity crowdfunding– para empresas jóvenes y con potencial, o en forma de préstamo –crowdlending– para empresas de impacto social más consolidadas. Cualquier persona puede invertir en las empresas publicadas en la plataforma, desde una cantidad mínima de 50 euros. Desde su nacimiento en 2015, la comunidad de la Bolsa Social ha crecido en 9.500 personas, de los cuales 1.500 inversores han destinado 11,2 millones de euros en 37 empresas de impacto social y medioambiental. Además, en 2020 la Bolsa Social impulsó junto con Afi el Fondo Bolsa Social, un fondo de venture capital de impacto social de 22 millones de euros con el objetivo de seguir impulsando empresas de impacto social y medioambiental, y que ya ha realizado un total de once inversiones.

