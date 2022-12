Nacho Guerreros «suplanta a Papá Noel» para advertir que las falsificaciones solo pueden decepcionar

Al inicio del vídeo, Nacho Guerreros aparece con el tradicional traje rojo y barba blanca que se le atribuyen a este entrañable personaje navideño, pero avisa de que este año no va a poder cumplir los deseos de la gente ni tampoco traer regalos porque él no es el Papá Noel original, sino una falsificación. A medida que va explicando las consecuencias de adquirir productos que no son auténticos, se va despojando de su disfraz para mostrar quién es en realidad y lo sencillo que resulta desenmascarar una falsificación.

«El año pasado, cerca de la mitad de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años compraron una falsificación de forma intencionada, según datos de la EUIPO. Está claro que necesitamos que los futuros consumidores sean conscientes de los peligros que entrañan las falsificaciones: pérdida de empleo, riesgos para la salud debido a que los productos no pasan por controles de calidad, o incluso crimen organizado. Los influencers o creadores de contenido son embajadores de las marcas, y buscamos su complicidad y responsabilidad en la lucha contra las falsificaciones», sostiene Gerard Guiu, director general de Andema.

En palabras de Aida Fernández, directora de la OEPM: «Esta es la segunda campaña que hacemos desde Andema y la OEPM dirigida a los jóvenes españoles. Detrás de una falsificación hay muchas cosas que no vemos, y tenemos que hacer campañas adecuadas para que los nuevos consumidores aprendan a respetar la propiedad industrial. Protegiendo los derechos de propiedad industrial ayudamos a mantener la economía de nuestro país y colaboramos con el bienestar de la sociedad».

Tal y como detallan Andema y la OEPM, hace unos meses ambas organizaciones realizaron otra activación en la que unos dobles del medallista olímpico Saúl Craviotto y de los modelos Xavi Serrano y Eva Basterrechea tomaron sus redes sociales simulando ser ellos. El motivo de elegir a influencers y personajes mediáticos se debe a que el perfil medio de consumidor de falsificaciones es, según especifica Gerard Guiu, menor de 35 años y actúa movido por la aspiración de poseer artículos de alta gama a precios accesibles.

Según la OEPM, «el hecho de que el principal canal de distribución de estos productos sea online, y que estos sean mayoritariamente artículos de perfumería, cosmética y productos farmacéuticos, hace que estemos hablando de un comercio peligroso para el consumidor, especialmente si nos referimos a mascarillas, juguetes infantiles, equipos de protección o gafas de sol, ya que pueden repercutir en la salud».

Con todo, ambas entidades animan a comprar en sitios web de confianza con métodos de pago seguros y que respeten la propiedad industrial. Por eso, como dice Nacho Guerreros al final del spot: «Esta Navidad regala originales, haz que la magia no se termine».

Sobre ANDEMA

La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca es una asociación privada sin ánimo de lucro creada en 1989 por iniciativa de ocho empresas con vocación marquista y de la Cámara de Comercio de España. En la actualidad, está compuesta por más de 80 empresas de diferentes sectores económicos con un nexo en común: la creencia en el poder de la marca, de los diseños y de las patentes como principal activo de las empresas, como herramienta de competitividad e internacionalización y como elemento generador de riqueza y empleo en la economía y en la sociedad. Sus objetivos son la defensa de las marcas y sus titulares, la mejora continua del marco legislativo y práctico de las marcas en España y lograr la concienciación de la sociedad en general a través de la difusión del impacto que tienen las marcas en la economía, el empleo, la innovación, el comercio, la seguridad y la salud del consumidor. https://www.andema.org/

Sobre OEPM

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A (OEPM) es un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de Propiedad Industrial (PI) mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) además de difundir el valor de los derechos de PI. http://www.oepm.es/es/index.html

Vídeos

Campaña de Navidad_Andema y la OEPM

Fuente Comunicae