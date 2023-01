Psicólogos PsicoAbreu, líder en su sector, inicia su expansión nacional con una nueva clínica en Jaén

La empresa PsicoAbreu, especializada en salud mental desde 1995, abre una nueva clínica de psicólogos en Jaén y pone en marcha su plan de expansión nacional. Actualmente cuentan con doce clínicas más en Andalucía ya consolidadas, que están situadas en Málaga, Marbella, Fuengirola, Ronda, Antequera y Vélez Málaga.

La nueva clínica de psicología en Jaén de PsicoAbreu está situada en el Paseo de España 13, 1ª planta. Cuenta con cinco amplios despachos, que están equipados con todo lo necesario para que los pacientes se sientan cómodos. Con esta nueva clínica, PsicoAbreu quiere seguir ofreciendo las mejores terapias psicológicas y acompañando a todas las personas que sufren cualquier tipo de problema psicológico o relacionado con la salud mental en manos de excelentes profesionales.

Según el COPAO, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, después de la pandemia las consultas psicológicas han aumentado un 30% en España, debido a los meses de aislamiento que vivió la sociedad en 2020. Desde ese momento, ha aumentado la visibilidad de la importancia de la salud mental, ahora ir al psicólogo se está empezando a ver como un acto de amor propio y de autocuidado, desapareciendo la idea de que al psicólogo solo van los que tienen un trastorno psicológico grave.

«En PsicoAbreu no solo se tratan problemas psicológicos sino también a personas que estén teniendo dificultades en algún área de su vida y necesitan de apoyo psicológico por parte de un profesional cualificado. Nuestro principio es ayudar a cada paciente a desarrollar sus propias habilidades y recursos psicológicos, enseñándole nuevas estrategias y potenciando aquellos recursos con los que ya se disponía».

Con este nuevo centro de psicología, PsicoAbreu cuenta con 13 clínicas en Andalucía y más de 50 profesionales de la salud mental. Pero también, «en el último trimestre de 2022 hemos comenzado nuestro proyecto de expansión a nivel nacional, siendo Jaén la primera ciudad elegida para este ambicioso proyecto. Este nuevo centro se encuentra en la zona del Bulevar de Jaén, una de las zonas con más proyección de la ciudad jienense».

Además, como reconocimiento a toda su trayectoria profesional, PsicoAbreu ha recibido varios premios desde que inauguró el primer centro en 1995. En varias ocasiones ha estado galardonada con el Premio Dr. Fleming otorgado por la Asociación Europea de Fomento Social y Cultural que ha premiado su excelencia sanitaria. Ha recibido el Premio Bienestar y Calidad de vida por parte del periódico La Razón, Premio a la Calidad Empresarial en reconocimiento al éxito y capacidad de liderazgo empresarial dentro del Marco Europeo por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y también ha conseguido el galardón Mejor Centro de Psicología, otorgado por la revista Psicología y Mente, entre otros reconocimientos.

Se trata del grupo de gabinetes de psicología más grande de Andalucía, con más de 30.000 pacientes y más de 100.000 casos atendidos. «El secreto de nuestro éxito radica en la diversidad de servicios y orientaciones psicológicas, nuestras formaciones internas, los protocolos de calidad y nuestra dilatada experiencia, junto con la calidad de nuestras terapias psicológicas», comentan.

«En PsicoAbreu nos preocupamos por darle el mejor trato a cada persona, por ello contamos con un departamento de atención al paciente que se encuentra ampliamente formado en técnicas de escucha y trastornos psicológicos, para ofrecer un asesoramiento acerca de la mejor terapia personalizada y el profesional más especializado en cada caso. También contamos con un departamento de calidad cuyo objetivo es acompañar al paciente desde su primer contacto para garantizar que se cumplan todos los estándares de calidad y ofrecer el mejor proceso terapéutico a cada paciente».

También cuentan con un departamento llamado ‘Desarrollo Profesional’ en el que se organizan una amplia variedad de formaciones internas como master class, tutorías, seminarios, simposios, congresos, Jornadas clínicas, estudio y supervisiones de casos, y muchos más. Cuyo objetivo es garantizar la excelencia sanitaria que hace única a PsicoAbreu.

El equipo profesional de PsicoAbreu cuenta con equipos especializados en los diferentes trastornos psicológicos (Ansiedad, Depresión, TOC, impulsividad, dolor crónico, trauma complejo, etc), áreas (mediación, Psicología Infantil y adolescente, Terapia de Pareja, etc.) y orientaciones psicológicas (Cognitivo Conductual, Psicoanálisis, EMDR, Hipnosis clínica, Aceptación y Compromiso, Analítico Funcional, Mindfulness, activación conductual, terapia sistémica, etc.) que trabajan en equipo para ofrecer la mejor eficacia en sus terapias. Para más información, se puede visitar su página web.

