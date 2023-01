Efecto Botox sin pinchazos: la última generación de cosméticos, por CHEBAI DERMA

El uso de este término se refiere a la correcta combinación de aceites esenciales y el ácido hialurónico que aportan la hidratación necesaria además del argireline, péptido con efecto bótox, y el aceite de Tsubaki, que ayudan a estimular la formación del colágeno. Produce un efecto alisador de las arrugas faciales de forma rápida y eficaz, garantizando un efecto rejuvenecedor comparable momentáneamente al de un tratamiento.

El objetivo de este artículo es, por tanto, proporcionar toda la información relativa a la crema efecto Botox, su modo de acción y la forma en que consigue un efecto lifting satisfactorio y rentable.

Cuando se habla de cremas efecto Botox, no se refiere a productos que contengan la toxina botulínica propiamente dicha, sino a cosméticos particulares que ejercen una acción similar a la ejercida por la toxina botulínica.

No en vano, estos productos también se conocen como cremas antiarrugas «tipo Botox» o «cremas antiarrugas miméticas momentáneamente a un tratamiento con toxina botulínica».

¿Qué contiene la crema efecto Botox?

Las llamadas cremas efecto Botox son productos cosméticos con acción antiarrugas, formulados para suavizar las líneas de expresión casi al instante.

Por eso también se las conoce como cremas de efecto lifting.

Generalmente, estos productos contienen péptidos, que actúan inhibiendo a ciertos neurotransmisores. Se trata de pequeñas secuencias de aminoácidos que, una vez absorbidas por la piel, imitan los efectos de la toxina botulínica.

«Estas cremas antiarrugas son capaces de ejercer una acción momentánea similar al Botox porque, en su composición, contienen sustancias especiales que descontracturan los músculos mímicos».

Entre estas sustancias, las más conocidas y utilizadas son ciertos tipos de péptidos como el acetil hexapéptido-8 (Acetyl Hexapeptide-8) y el acetil hexapéptido-3 (Acetyl Hexapeptide-3, más conocido como Argireline).

Por supuesto, además de los ingredientes similares al Botox la crema antiarrugas Elixir Cream de efecto bótox, al igual que el Elixir Sérum, también contienen otras sustancias activas útiles para combatir los signos del envejecimiento. Entre ellas figuran:

Argireline: molécula por excelencia de efecto bótox.

molécula por excelencia de efecto bótox. Aceite de Tsubaki: hidratante, antioxidante y antienvejecimiento con gran poder regenerador y recuperador.

hidratante, antioxidante y antienvejecimiento con gran poder regenerador y recuperador. Manteca de Karité: gran poder emoliente, hidratante, nutritivo previniendo la pérdida de agua transepidermica

gran poder emoliente, hidratante, nutritivo previniendo la pérdida de agua transepidermica Ácido hialurónico: hidratante y descontracturante.

hidratante y descontracturante. Vitamina E: Famoso Antioxidante.

Famoso Antioxidante. Hidroxipropyl ciclodextrina: Efecto hidratante y tensor

Efecto hidratante y tensor Aloe Vera: Calmante y cicatrizante.

Calmante y cicatrizante. Aceite de Jojoba, macadamia y oliva: emoliente e hidratante.

¿Para qué se utilizan las cremas efecto Botox?

El Botox es una de las sustancias más eficaces y más administradas para reducir las arrugas. Sin embargo, sigue siendo un tratamiento invasivo, ya que implica pequeñas inyecciones en la piel. Y aunque los efectos adversos son poco frecuentes su uso sólo es responsabilidad de médicos experimentados y no puede incluirse en las cremas antiarrugas.

En cuanto a los resultados, los efectos del Botox son casi inmediatos; sólo hacen falta 2-3 días para que las inyecciones produzcan resultados perceptibles, mientras que el efecto aumenta gradualmente hasta 2-3 semanas y dura de 3 a 5 meses.

Con las cremas efecto Botox se puede prolongar el tratamiento por más tiempo además de ser una práctica segura para el mantenimiento adecuado de la piel. Las cremas de efecto Botox brindan además una luminosidad inmediata y se preparan para una ocasión especial que surge de repente.

¿Cómo ejercen su acción las cremas efecto Botox?

Como ya se ha mencionado, las cremas efecto Botox contienen sustancias especiales capaces de actuar sobre los músculos mímicos del rostro, responsables de la aparición de las llamadas líneas de expresión.

A una edad temprana, estas arrugas no son un problema, ya que son temporales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las líneas de expresión se vuelven permanentes y, a medida que se envejece, cada vez más pronunciadas y notorias.

Las sustancias similares al Botox actúan con precisión sobre los músculos mímicos, descontracturándolos y relajándolos de forma similar a la toxina botulínica cuando se inyecta. Como resultado de la relajación de estos músculos, las arrugas causadas por ellos se suavizan.

¿Cuáles son las ventajas de las cremas efecto Botox?

Los resultados que se pueden conseguir con las cremas efecto Botox son muy buenos. Si se eligen productos de calidad y se utilizan con constancia, las arrugas superficiales causadas por la contracción continua de los músculos mímicos aparecerán visiblemente más lisas.

Las principales ventajas de estas cremas son:

Combinación perfecta entre cosmética y medicina estética, optimizando la inversión. Según los expertos médicos en tratamientos de medicina estética, se debe aplicar bótox, en caso de necesitarlo, 1 vez cada 4 meses. Con una correcta aplicación de las cremas efecto bótox, pueden reducirse esas dosis sin perder el brillo en la piel, además de poder tener diariamente la misma cara que la primera vez.

Seguridad de uso. El uso de sustancias similares al Botox combinado con aceites esenciales y péptidos de primer nivel ya es un hecho científico comprobado no debiendo provocar efectos secundarios sobre la piel. Además, el uso de estas cremas no es un tratamiento invasivo y no requiere intervención médica.

Prolonga el tratamiento médico. Una rutina diaria de cremas efecto Botox consigue alargar ese tratamiento con toxina botulínica que realiza en la clínica de medicina estética durante más tiempo logrando además ese primer efecto después de su aplicación.

«Es difícil esperar que una crema funcione tan rápida y espectacularmente como un tratamiento de medicina estética, pero se debe hacer justicia con la cosmética moderna. Hoy en día, los laboratorios crean ingredientes que asombran por su eficacia y resultados».

Fuente Comunicae