SEEBURGER y Celent sobre ISO 20022

Según una nueva encuesta realizada por Celent, los bancos y las empresas no están tan preparados como deberían para la inminente transición a la norma ISO 20022. La encuesta, realizada conjuntamente con SEEBURGER, revela que sólo el 28% de los bancos afirma estar «totalmente preparado» para la transición a ISO 20022. Y ello a pesar de que sólo faltan dos años para la fecha límite de cumplimiento por parte de las entidades financieras.

ISO 20022 es una norma mundial de mensajería financiera que están adoptando bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo. La transición a ISO 20022, que comenzará en marzo de 2023, se considera una importante iniciativa que modernizará la infraestructura financiera mundial.

La migración al nuevo formato de mensajería supone un enorme reto en términos de dinero, horas de trabajo e intervención en los sistemas centrales de los bancos. Al mismo tiempo, éstos no podrán sacar provecho de sus preparativos a menos que las empresas con las que intercambian los datos sean igualmente capaces de procesarlos. Para el estudio «ISO 20022 – Ready or Not, Here it Comes», SEEBURGER y Celent encuestaron a 211 bancos y empresas de todo el mundo, respectivamente, para averiguar hasta qué punto está preparado el sector y qué ventajas esperan obtener de la migración, con algunos resultados sorprendentes. Gareth Lodge, Analista Principal de Pagos de Celent, subraya que «ISO 20022 no sólo está muy avanzada, sino que ha superado con creces el punto en el que ya es la norma de pago más utilizada en todo el mundo».

Tanto los bancos como las empresas esperan que ambas partes se beneficien en cierta medida de la migración; sin embargo, ambas partes consideran que los beneficios recaerán principalmente en el lado de los bancos, mientras que los votos para las empresas serán de un solo dígito. Dado que la riqueza de datos que ofrece la norma ISO 20022 sólo puede aprovecharse si ambas partes están igualmente preparadas para procesarla, se trata de una suposición preocupante.

Aunque todavía queda tiempo para preparar el cambio a ISO 20022, los resultados de la encuesta sugieren que muchos bancos y empresas pueden estar subestimando el reto que supone y no están tomando las medidas necesarias para garantizar una transición sin problemas. Esto puede impedirles utilizar el nuevo formato en todo su potencial cuando llegue la fecha límite.

Ulf Persson, Vicepresidente Senior de Gestión Estratégica de Productos y Relaciones con los Analistas de SEEBURGER, comenta: «En SEEBURGER entendemos el funcionamiento interno de los sistemas y aplicaciones centrales de nuestros clientes. Sabemos cuáles son sus necesidades empresariales y los retos a los que se enfrentan al migrar a una nueva infraestructura. Los datos de esta encuesta nos ayudarán a servir aún mejor al ecosistema de los servicios financieros.»

Descargar aquí el informe completo de la encuesta para saber en qué punto se encuentran los sectores y dónde deben actuar si quieren aprovechar las ventajas que ofrece la norma ISO 20022.

Acerca de SEEBURGER

SEEBURGER es una empresa de software y servicios de integración. Fundada en 1986, SEEBURGER ha estado transformando el panorama de TI con Business Integration Suite (BIS) – una pila de tecnología de integración modular, totalmente compatible con la nube, desarrollada y soportada completamente en la empresa. SEEBURGER es una empresa familiar con más de 1.000 empleados en todo el mundo que acelera la innovación empresarial a través de la digitalización, la automatización y la integración. www.seeburger.com

Acerca de Celent

Celent es una empresa de investigación y asesoramiento dedicada a ayudar a las instituciones financieras a formular estrategias empresariales y tecnológicas integrales. Celent publica informes que identifican tendencias y mejores prácticas en tecnología de servicios financieros y lleva a cabo consultorías para instituciones financieras que buscan utilizar la tecnología para mejorar los procesos de negocio existentes o lanzar nuevas estrategias de negocio. Con un equipo de analistas con experiencia internacional, Celent se encuentra en una posición única para ofrecer asesoramiento estratégico y perspectivas de mercado a escala mundial. Celent es una división del Grupo Oliver Wyman, filial al 100% de Marsh McLennan.

Para más información, visitar www.celent.com.

Fuente Comunicae