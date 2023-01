La perfumería nicho se sitúa en máximos históricos de ventas en 2022, según Nivel de Calidad

Los Perfumes Nicho son perfumes diseñados con los mejores ingredientes del mercado. Este tipo de perfumes son elaborados por perfumistas que ponen «su sello de identidad» en cada una de sus creaciones. Es decir, son perfumes que se caracterizan, principalmente, por ser originales y con mucho detalle. Uno de los rasgos más destacados de los Perfumes Nicho es que evolucionan una vez en contacto con la piel, y a medida que pasan las horas. Sin embargo, la mayoría de los perfumes comerciales poseen las mismas notas olfativas de entrada y de salida, perdiendo proyección con el paso del tiempo.

A pesar de que España es uno de los países de Europa con menor progresión en la Perfumería Nicho, el auge de su demanda ha aumentado de manera considerable en los últimos cuatro años. Este dato es de gran relevancia, si además se tiene en cuenta que las casas de Perfumes Nicho fabrican cantidades limitadas de este producto, debido a que su clientela es muy selecta y sus puntos de venta muy exclusivos.

Una de las Perfumerías Nicho que lidera actualmente el sector en España, es Perfumería Laura, ubicada en la ciudad de Alicante. Su trayectoria profesional se remonta casi 50 años atrás, en los que se ha especializado en cosmética y perfumería nicho. María Dolores, regente de la Perfumería Laura, asegura que en los últimos años el término «perfumes nicho» se ha puesto de moda: «antes los clientes buscaban perfumes de autor, para encontrar la exclusividad de este producto, o simplemente acudían a las perfumerías en busca de ese perfume diferente al resto». «Este tipo de clientela es mucho más exigente que el de la perfumería comercial», afirma. La mayor parte de las ventas vienen por recomendación suya, ya que es complicado decidirse entre los cientos de aromas a disposición del cliente con gustos olfativos de lo más variados.

En este sentido, María Dolores, también declara que dirigirse a esta clase de público es una labor que requiere de mayor dedicación, ya que estas marcas nicho no invierten demasiado en publicidad y, por lo tanto, no tienen la fama de la perfumería comercial que se pueden ver continuamente en la televisión: «en la perfumería nicho no suele haber grandes best sellers, debido a que la venta está más repartida en función de los gustos de cada cliente».

Desde la consultora de marketing Nivel de Calidad, responsable de la estrategia de la Perfumería Laura, aseguran que el sector parte desde una posición relegada en cuanto a volumen de demanda se refiere, en comparación con los perfumes comerciales. No obstante, la tendencia se mantiene al alza, ya que los clientes de la Perfumería Nicho son mucho más leales. Una de las razones de esta lealtad es que el servicio ligado a este sector va mucho más allá de la venta del producto. Un valor añadido muy apreciado por el público, quien tiene muy en cuenta las recomendaciones y el asesoramiento personalizado a la hora de elegir un perfume u otro.

Fuente Comunicae