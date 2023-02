MicroVision e Ibeo unen fuerzas

La adquisición reúne el mejor hardware MAVIN™ de MicroVision y el mejor software de percepción de Ibeo que se integrarán en el ASIC de percepción de MicroVision, acelerando el camino hacia una solución rentable y verdadera de «una caja» requerida por los OEM de automoción para un producto integrado en la línea del techo.

Acelera los flujos de ingresos combinados de la empresa procedentes de productos de hardware y software, con una previsión de entre 10 y 15 millones de dólares en 2023, con crecimiento futuro previsto.

Se dirige de forma sinérgica a la base de clientes existente, que incluye OEM de automoción alemanes y estadounidenses de primer nivel, además de ampliar la estrategia multimercado centrada en los segmentos industrial, de infraestructuras inteligentes, robótica y vehículos comerciales con el sensor basado en flash de Ibeo.

Se espera ampliar la colaboración con ZF Friedrichshafen para la fabricación del sensor basado en flash y MAVIN en las instalaciones de producción ya existentes. La dirección estratégica y la supervisión seguirán a cargo de la dirección de MicroVision, bajo el liderazgo continuado del CEO Sumit Sharma

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar de estado sólido basadas en MEMS para automoción y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), ha anunciado hoy que ha completado con éxito la adquisición de determinados activos de Ibeo Automotive Systems GmbH, con sede en Hamburgo (Alemania), anunciada previamente. La adquisición combina el lidar MAVIN con las funciones de software de percepción de Ibeo en el ASIC MicroVision para fabricantes de equipos originales de automoción. Además, esta adquisición amplía la estrategia multimercado de MicroVision centrada en los segmentos industrial, de infraestructuras inteligentes, robótica y vehículos comerciales con el sensor basado en flash de Ibeo.

La compañía espera tener flujos de ingresos de las líneas de productos existentes y nuevos que van desde el software para soluciones de referencia y validación, lidar basado en flash para aplicaciones industriales, y el sensor lidar de escaneo MAVIN de MicroVision emparejado con software de percepción, así como otras combinaciones de hardware con soluciones de software de percepción.

Ibeo Automotive Systems Gmbh es un proveedor de hardware y software lidar bien establecido, con el equipo que desarrolló y lanzó el sensor SCALA a la producción en serie con un Tier 1 que hoy utilizan OEM premium como Audi, Mercedes y Stellantis y soluciones de software utilizadas por BMW y VW, por nombrar algunos. El experimentado equipo de Ibeo también ha innovado en software cualificado para OEM, incluidas soluciones de anotación automática, validación y percepción. Han logrado un desarrollo avanzado en el software necesario para la conducción autónoma. Ibeo cuenta con un equipo impresionante, y la empresa combinada tiene un ADN común en innovación y ejecución, con más de 700 patentes en todo el mundo.

«Estamos encantados de dar vida a esta combinación ganadora, que acelera nuestro plan estratégico al combinar nuestra solución de hardware, la mejor de su clase, con el software de percepción listo para la carretera y la experiencia de cualificación en automoción», dijo Sumit Sharma, CEO de MicroVision. También estoy entusiasmado con la expansión inmediata de nuestra estrategia multimercado con nuevos sensores y software, ampliando nuestro mercado total más allá de la automoción y diversificando nuestro perfil de ingresos».

Continúa Sharma: «Estoy encantado de ver a nuestros equipos de ingenieros de gran talento y experiencia colaborar desde Redmond a Nuremberg y ahora Hamburgo, con todos nosotros centrados en hacer nuestras carreteras más seguras.»

Acerca de MicroVision

MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza hoy su tecnología patentada para desarrollar sensores lidar de automoción y ofrecer soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), aprovechando su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en www.microvision.com, en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc, seguir a MicroVision en Twitter en @MicroVision y en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision y MAVIN son marcas registradas de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado, incluidas las ventajas previstas de la adquisición de activos por parte de la empresa, como la aceleración de la estrategia, los ingresos previstos, la ampliación de la base de clientes, la mayor oferta de productos y el acceso a una mayor capacidad de fabricación, son previsiones de futuro que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las previsiones. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas se incluyen el riesgo su capacidad para operar con una tesorería limitada o para obtener capital adicional cuando sea necesario; la aceptación en el mercado de sus tecnologías y productos o de los productos que incorporan sus tecnologías; el hecho de que sus socios comerciales no funcionen según lo previsto en sus acuerdos, incluido el impacto del COVID-19 (coronavirus); sus recursos financieros y técnicos en relación con los de sus competidores; su capacidad para seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos; la regulación gubernamental de sus tecnologías; su capacidad para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual y proteger sus tecnologías patentadas; la capacidad para obtener clientes y desarrollar oportunidades de asociación; el calendario de lanzamiento de productos comerciales y los retrasos en el desarrollo de productos; la capacidad para alcanzar hitos técnicos clave en productos clave; la dependencia de terceros para desarrollar, fabricar, vender y comercializar sus productos; las posibles demandas de responsabilidad por productos defectuosos; su capacidad para mantener su cotización en el mercado de valores Nasdaq, y otros factores de riesgo identificados periódicamente en los informes de la empresa a la SEC, incluidos el informe anual de la empresa en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros informes presentados a la SEC. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores generales o específicos que pueden afectar a la Empresa. Debe reconocerse que otros factores, incluidos los factores económicos generales y las estrategias empresariales, pueden ser significativos, ahora o en el futuro, y los factores expuestos en este comunicado pueden afectar a la Empresa en mayor medida de lo indicado. Salvo que lo exijan expresamente las leyes federales sobre valores, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, cambios en las circunstancias o cualquier otro motivo.

Fuente Comunicae