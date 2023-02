Sencilla migración de JetForm Preamble a Composition Flow con DocPath Ontario Suite™

JetForm utiliza una lógica de formularios basada en programación llamada Preamble. Esta programación es compleja, y no facilita al usuario su mantenimiento. Además, al ser una lógica anticuada, JetForm Preamble no dispone de ningún tipo de soporte, por lo que buscar un sustituto no solo es recomendable, sino que también es necesario.

Por ello, los usuarios de JetForm® / Adobe® Central Server tienen la oportunidad, a través de la solución de software documental que ofrece DocPath, de sustituir JetForm por un sistema de gestión documental y solución de Document Output Management de última generación de una manera rápida y segura. De este modo, se conseguirán nuevas interfaces visuales de diseño de documentos, así como funcionalidades avanzadas manteniendo sin cambio alguno sus aplicaciones de negocio existentes.

DocPath Ontario Suite™ es un software documental que, con sus recientes mejoras, permite al usuario realizar una gestión de formularios todavía mucho más sencilla, gracias a la renovada versión de DocPath Designer y su modo Composition Flow, el cual permite remplazar a Jetform’s Preamble y visualizar y diseñar los formularios de forma gráfica en un formato similar a un diagrama de flujo o esquema.

Esto facilita su comprensión, y manipulación, en caso de necesitar realizar cambios en el futuro. También favorece a la velocidad de aprendizaje de la herramienta, teniendo así que invertir menos en tiempo y dinero en formar a los trabajadores en el uso correcto de esta. Además, «al migrar de JetForm a DocPath, obtendremos una conversión automática de los diseños», eliminando completamente el tedioso proceso de migración manual que podía llevar muchas horas.

Las soluciones DocPath, de gestión documental, son innovadoras y están constantemente en mantenimiento, ampliación y mejora, y esta no es una excepción. DocPath ha ido añadiendo nuevas funcionalidades, consiguiendo un software moderno, y adaptado a las necesidades actuales del cliente.

Muchas de estas funcionalidades, no estaban disponibles en JetForm, tales como gráficos guiados por datos, códigos de barras 2D, soporte de diseños a todo color y salida AFP.

Otra característica muy popular es la capacidad de utilizar diferentes idiomas de texto en un mismo formulario. De esta manera, mantener los formularios es más sencillo, porque se evita un mantenimiento de varios formularios para un mismo fin con la única diferencia del idioma.

Además, la última versión de esta solución de software documental, DocPath V6, está completamente preparada para ejecutarse en la nube y desplegarse en contenedores (dockers, kubernetes), obteniendo así una mayor flexibilidad y seguridad en una solución que utiliza la tecnología más avanzada. Los clientes no necesitan modificar sus aplicaciones para beneficiarse de estas nuevas características, ya que DocPath ofrece una fácil integración.

JetForm y su Preamble únicamente lleva a cabo la fusión de datos y plantillas electrónicas, sin ninguna otra inteligencia en el proceso. Esta implementación tan básica se hacía originalmente debido a la funcionalidad limitada que aportaba el software de JetForm. Este enfoque forzaba a los diferentes sectores que usaban el software a crear plantillas electrónicas de forma manual cada vez que se efectuasen cambios o se lanzase un nuevo producto, aprovechándose de la facilidad de migración de JetForm que ofrece el software documental de DocPath.

Gracias al reemplazo automático de JetForm a DocPath, el cliente no tendrá que hacer cambios en la implementación existente, pudiendo mejorar la instalación sin perturbar los desarrollos existentes, convirtiendo las plantillas electrónicas antiguas a plantillas de DocPath sin apenas conflictos.

La solución de migración de JetForm a DocPath´s Ontario Suite ofrece una gran mejora en la operación diaria del cliente, al centralizar la generación de documentos a una sola ubicación, minimizando el riesgo de que una oficina utilice plantillas obsoletas o sea incapaz de proporcionar los documentos necesarios para un nuevo producto. Pero, sobre todo, la sencillez del proceso, y la consecuente reducción de la complejidad en la operación del software documental conlleva grandes ahorros.

Tal fue el caso con un cliente en concreto de DocPath, en el sector de la banca, que aún ejecutaba una versión obsoleta de JetForm. El proceso de reemplazo del software y los resultados impresionaron al cliente, pero sobre todo el hecho de que la distribución de software y formularios a todas las oficinas fuese totalmente eliminada. Además, como se menciona anteriormente, el banco gozó de un importante ahorro gracias a utilizar el proceso de conversión de plantillas.

En definitiva, las soluciones de software documental DocPath son la mejor opción para cualquier empresa que desee realizar una sencilla migración desde JetForm a un software de última generación, en continuo proceso de mejora, más visual, flexible e intuitivo. Esto no solo permitirá al cliente ahorrar tiempo al no tener que modificar aplicaciones existentes, sino que también le dará la oportunidad de reducir los gastos de forma significativa.

Además, los clientes cuentan con el apoyo de los equipos técnicos y de consultoría de DocPath, que se encargarán de facilitar el desarrollo de los procesos de implementación para asegurar un resultado satisfactorio, en cualquier caso. Por estas razones, DocPath se convierte en una solución ideal para cualquier empresa que desee mejorar su proceso de gestión documental.

Para conocer más detalles sobre la solución de DocPath’s para reemplazar JetForm.



Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling.

Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, EE. UU. y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: docpath.com.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada DocPath Corp. Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

Vídeos

Software documental adaptado a las necesidades de su negocio

Fuente Comunicae