Arranca la comercialización de la baliza homologada PF Led ONE V16 conectada de Erum Vial

El grupo Erum, a través de su filial Erum Vial, ha iniciado la producción y la comercialización de su baliza PF Led ONE V16 conectada, que se fabricará en la localidad de Alcoy. Creada, diseñada y producida íntegramente en España, esta baliza V16 permite su conectividad con la plataforma DGT 3.0 en el caso de sufrir una avería en carretera, mejorando además su visibilidad y alertando de su presencia al resto de usuarios. Otra ventaja que ofrece esta luz V16 es la posibilidad de instalar en el móvil la App PF Rescue que, de forma independiente a la baliza, permitirá ofrecer información relevante para el conductor como el tráfico, un mapa con su posición, el seguimiento de la grúa, servicios, ofertas y descuentos…

La baliza PF Led ONE V16 ha obtenido la certificación del centro LCOE y de la DGT, habiendo superado las pruebas más exigentes de conexión, visibilidad y resistencia, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Todos los usuarios deben comprobar las balizas homologadas a través de la web de la DGT.

Ya se puede adquirir la baliza PF Led ONE V16

La baliza PF Led ONE V16 ya está disponible para su compra a través de distintos canales de venta a un precio que incluye el coste de la conexión durante 12 años desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que, independientemente de cuando se compre el producto, los años de conexión están garantizados así como el tiempo de transición que va desde 2023 hasta la fecha límite que será obligatorio su uso, por lo que el usuario no pagará ninguna cuota o cargo adicional.

Entre las ventajas que ofrece la luz V16 homologada destaca su diseño, más alto gracias a una base que permite salvar los embellecedores del techo presentes en muchos SUV o monovolúmenes, y muy útil en el caso de zonas de montaña, donde son frecuentes las nevadas. El tamaño de su caja, además, permite que se pueda guardar en los portabebidas del vehículo o en vehículos más pequeños como pueden ser las motos, que anteriormente por motivos de espacio no podían usar métodos de señalización.

PF Led ONE V16, la única baliza ECO del mercado

Erum Vial, filial del Grupo Erum, no solo trabaja en garantizar la seguridad de los conductores de las carreteras españolas, sino que también centra sus esfuerzos en que sus productos sean respetuosos con el medio ambiente. Por ello, la baliza PF Led ONE V16 ECO Black Edition ha sido ideada bajo criterios de Ecodiseño, trabajando, desde el origen del proyecto, en el reciclaje de los materiales y de sus componentes después de su vida útil. La nueva PF Led ONE V16 es la única baliza disponible en la actualidad que también se ofrece en su versión ECO, fabricada con materiales reciclados.

Fuente Comunicae