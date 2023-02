Mail Boxes Etc. cierra 2022 con 18 nuevas franquicias en España y abre 2023 con un nuevo centro en Zaragoza

Estas nuevas franquicias brindarán a los clientes acceso a una amplia gama de servicios, incluyendo envíos a nivel nacional e internacional, eLogística (logística para el e-commerce) diseño gráfico e impresión y otros servicios dirigidos a la empresa y el particular con la finalidad de minimizar el tiempo en dichas gestiones y garantizar el trato personalizado y éxito en la gestión.

Debido al auge del sector e-commerce, cuya relevancia para la logística de las empresas es cada vez mayor, Mail Boxes Etc. ha demostrado ser una opción atractiva y sólida para los emprendedores que buscan un modelo de negocio exitoso en un mercado en pleno crecimiento y transformación bajo el paraguas de una marca reconocida.

Bajo el holding de MBE Worldwide, operan actualmente ocho marcas, a través de las cuales, se reafirman como proveedores líderes en servicios para empresas.

Mail Boxes Etc.

Prestashop

PostNet

Pack & Send

Multicopy

Spedingo.com

Print Speak

AlphaGraphics

Como objetivos para este 2023, planean llegar a cubrir el territorio nacional llegando a un total de 280 Franquicias operativas. Para ello, realizarán entrevistas personalizadas en las zonas con potencial crecimiento facilitando estudios de mercado específicos para cada potencial franquiciado.

Más sobre MBE 3289: Este nuevo centro está regentado por Pablo Fernández Martínez y está especializado en envíos y paquetería desde Zaragoza, gestionando desde sobres con documentación a paquetes de todo tipo tanto a nivel nacional como internacional. También ofrece embalaje profesional a medida, así como servicios logísticos para empresas e-commerce tales como el almacenaje y estocaje además de la preparación y entrega de sus pedidos. Por último, MBE 3289 está capacitado para tareas de diseño gráfico e impresión además de otros servicios. El horario del establecimiento es de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h.

Más sobre Mail Boxes Etc.: franquicia de servicios logísticos y de impresión enfocado a dar servicios a la pequeña, mediana empresa y al particular. Con más de 40 años de experiencia en el mercado y 3.100 ubicaciones en todo el mundo, la compañía es líder mundial en el sector. Para obtener más información sobre la franquicia Mail Boxes Etc.de Mail Boxes Etc., visitar www.mbe-franchising.es. Para más información sobre los servicios que ofrece un centro MBE visitar www.mbe.es.

Fuente Comunicae