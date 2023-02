4YFN – Mobile World Congress: Opground lanza Opi The Coach, asesoramiento en recruiting con IA integrada

Ahora, Opground da un paso más allá con Opi The Coach, la funcionalidad que analiza lo que buscan los profesionales junto a sus habilidades y lo compara con lo que las empresas buscan y ofrecen, extrayendo información totalmente personalizada para ambas partes. Por un lado, basándose en esos datos, entre otra información, asesora y explica a las empresas qué aspectos piden los profesionales que buscan y que ellas no ofrecen. Eduard Teixidó, CEO de Opground, explica: «Es una forma de conocer detalladamente el alineamiento de cada vacante con todas las habilidades, requisitos y condiciones de trabajo deseadas de todos los profesionales, para que las empresas puedan conocer el impacto de modificar sus posiciones en base a datos reales y en minutos en lugar de descubrir los desalineamientos tras varios días y entrevistas, y así conocer cómo encontrar el talento IT deseado».

Opground estará estos días en el 4YFN cambiando las reglas del recruiting, apostando por la innovación. En su stand tienen la «Wheel of Talent«, la ruleta que permite a las empresas conseguir premios para poder buscar talento en su plataforma sin coste, y a los profesionales les ofrece la posibilidad de ganar una formación en el sector IT totalmente financiada. Allí se encuentra el equipo de Opground al completo para explicar este cambio de paradigma en el recruiting y la versión oficial de Opi The Coach. Eduard explica que: «Gracias a esta funcionalidad las empresas pueden entender el mercado y así alinearse con él. Del mismo modo, Opi The Coach aconseja a los developers, en base al mercado, en qué tipo de posiciones encajan sus requisitos. Además, se aportan los 20 aspectos que más piden las empresas para esa posición que desean como su siguiente reto profesional. Por tanto, pueden ver el impacto que tiene en sus carreras el hecho de aprender o mejorar esas habilidades o conocimientos».

El Mobile World Congress, que comenzó ayer, 27 de febrero, y que durará hasta este jueves 2 de marzo, espera reunir a más de 80.000 personas y 2.000 empresas. En el marco del evento, se celebrará también la novena edición del 4YFN, punto de conexión entre más de 700 startups de 35 países distintos y más de 1.000 inversores registrados. La presente edición del MWC se centrará en temas como la conectividad global, el metaverso o la eclosión de la inteligencia artificial, tecnología en la que está basada Opground.

Sobre Opground

Opground fue fundada en 2020 por Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo, con el fin de eliminar los currículums y automatizar la fase inicial de los procesos de selección. Se trata del primer reclutador virtual, y funciona a través de la inteligencia artificial.

El objetivo es conectar cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, agilizando los procesos de selección en un 80%. Los profesionales, a través de una única conversación con Opi, su chatbot, son automáticamente entrevistados por las más de 600 empresas que hay en la plataforma y, así, estas empresas consiguen el talento más adecuado en cuestión de minutos. Ahí entra en juego la tecnología, que es capaz de recoger más información de la que se consigue en las primeras entrevistas personales, creando una identidad virtual profesional de cada persona.



Fuente Comunicae