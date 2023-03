La empresa líder en el sector de la denuncia de irregularidades Whistleblower Software apuesta por España

Whistleblower Software, empresa nórdica de LegalTech, líder en el sector de la denuncia de irregularidades, refuerza sus operaciones en España con la apertura de una oficina y creación de un equipo local. Después de haber implementado con éxito canales de denuncia para empresas en 80 países, Whistleblower Software tiene como objetivo ayudar a las empresas españolas a establecer transparencia y cumplir con la ley.

La compañía, que cerró en julio de 2022 una ronda de financiación inicial de 3 millones de dólares para su plataforma, continúa con su ambicioso plan de expansión internacional en el mercado del software de denuncia de irregularidades.

Fundada por Jakob Lilholm, Kristoffer Abell y Magnus Boye, en 2021 en Aarhus (Dinamarca), Whistleblower Software ha desarrollado la mejor plataforma SaaS de denuncia de irregularidades* para que las empresas puedan cumplir con la nueva normativa de denuncias de irregularidades de la UE. Según la cual las empresas con más de 50 empleados, ya sean públicas o privadas y de cualquier sector, están obligadas a implantar un sistema de whistleblowing, que mantenga seguros a los empleados que denuncien cualquier irregularidad.

Las operaciones en España estarán dirigidas por Álvaro Blanco como country manager, con 15 profesionales especializados en su oficina de Madrid. «La tecnología de Whistleblower software ya es utilizada por asesores legales, despachos de abogados, consultoras, CEOs y CIOs, CISOS, equipos de IT, legales, de compliance o de compras, y por empresas de todos los tamaños y sectores, que buscan disponer de una solución basada en los estándares de la nueva generación de sistemas y servicios de whistleblowing, disponible en más de 80 países de todo el mundo, siendo accesible a más de 3 millones de empleados», afirma Álvaro Blanco.

«El 53% de los casos de fraude empresarial son denunciados por los empleados y el 40% de las tramas de fraude se detectan en una fase temprana», señala Whistleblower software.

Un sistema profesional de whistleblowing debe tener como objetivo crear un espacio en el que los empleados puedan denunciar de forma fiable cualquier irregularidad de manera confidencial o anónima a través de un canal seguro. Según datos de la empresa, «estos sistemas pueden detectar en una fase temprana el 40% de las tramas de fraude en una organización. Además, los empleados pueden denunciar el 53% de los fraudes o irregularidades en el entorno corporativo», afirma Jakob Lilholm, fundador y CEO de Whistleblower software.

«Whistleblower software valora la privacidad, y lo hacemos construyendo todo nuestro sistema en torno a una seguridad y privacidad. Ni siquiera nuestros desarrolladores de software pueden ver los detalles de los casos, gracias a nuestro cifrado de extremo a extremo», concluye Jakob Lilholm.

Whistleblower software lidera el sector en términos de experiencia del usuario y su aplicación en el ámbito de la responsabilidad empresarial. La plataforma puede adaptarse a los requisitos de cada cliente, incluyendo la marca, el idioma, la información de los informes y mucho más.

(*) Según la plataforma de clasificación G2: Best Whistleblowing Software in 2023: Compare Reviews on 60+ » G2

