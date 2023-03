Levantina Group, el secreto de la firma líder del sector de la Piedra

También han sido los pilares sobre los que se han construido casi 65 años de éxito empresarial. «La sostenibilidad y la innovación no son algo nuevo para nosotros. Levantina ha sido siempre sensible a todo lo relacionado con el medio ambiente y la sostenibilidad. Somos conscientes de que los recursos naturales son limitados y hay que ser sostenibles, transformando espacios allí donde sea necesario una vez finalizada la actividad productiva», explica Juan Dionis Trenor, consejero delegado de Levantina Group.

Ese compromiso extendido en el tiempo se ha materializado más recientemente con el Premio a la Trayectoria y Gestión Empresarial en el Sector de la Piedra Natural que recibió la compañía recientemente.

«Es un premio compartido por todos los que trabajamos en Levantina, es el resultado del trabajo en equipo. A pesar de que las circunstancias en los últimos años no han sido favorables, en Levantina no hemos dejado ni por un momento de buscar soluciones a los problemas, de emprender juntos nuevos proyectos que aseguren la sostenibilidad de la compañía y de nuestro entorno», reconoció Dionis Trenor al recoger el galardón.

Aunque quizás, más allá de ese gran reconocimiento hay otro más valioso: la confianza que recibe la firma de clientes, stakeholders y de sus propios trabajadores. Una seguridad en el desempeño de la compañía, que refleja que no solo ha sido capaz de cumplir con sus mandamientos de sostenibilidad, vanguardia e innovación de manera sostenida en el tiempo (y casi 65 años son muchos), sino que están muy presentes en el día a día de Levantina.

«Respecto a la innovación, la forma de confeccionar un bloque en la cantera, de tratarlo y reforzarlo antes de cortarlo, el grosor del corte, los tratamientos, pulidos y resinados es susceptible de mejora e innovación. Nosotros creemos que una encimera o una losa, procedentes de un bloque de mármol o granito seleccionado, cortado y transformado por nuestro personal en Levantina no son iguales a los de los demás. Nuestra pasión por la piedra natural, nuestro heritage y el legado transmitido de veteranos a jóvenes, hace que el know how de nuestros trabajadores sea realmente una ventaja competitiva para nuestra compañía», relata Dionis Trenor.

Ese trabajo de innovación, que le permite estar a la vanguardia del sector, se consigue gracias al complejo sistema de trabajo con el que funciona la empresa. Una red de producción perfeccionada a lo largo de los años, que tiene dos puntos críticos: las canteras propias y sus centros productivos. Nada nuevo. Al fin y al cabo, se trata de los mismos elementos con los que escultores de la talla de Fidias, Bernini o Miguel Ángel maravillaron al mundo.

En cuanto a la materia prima, Levantina Group se asegura de tener los mejores materiales a través de las múltiples canteras que tiene en propiedad tanto en España como en el extranjero. En cuanto al trabajo posterior, donde realmente interviene esa magia de creación (también de innovación), el grupo cuenta con hasta ocho centros productivos propios donde dota de un valor añadido todavía mayor a las piedras de alta calidad que llegan hasta ellas.

Por último, Levantina cuenta con hasta 19 almacenes desde donde envía sus creaciones a todo el mundo. Una red internacional que no ha hecho más que crecer en las últimas décadas y que va a seguir creciendo, después de presentar diferentes proyectos. Una de esas apuestas es la producción de piedra sinterizada Techlam, para la que la compañía ha erigido una nueva planta que se convertirá en una de las más modernas y tecnológicamente más avanzadas del mundo.

Pero ese crecimiento sin perder el foco en esos cuatro puntos fundamentales. También en la obligación con sus clientes, stakeholders y trabajadores en palabras de consejero delegado: la de seguir siendo «la marca líder en el sector de la piedra».

