Un informe analiza el impacto del trabajo híbrido en la productividad y felicidad de los empleados

¿Cómo mantener a los equipos motivados en entornos cada vez más digitales? ¿Cómo potenciar el valor del espacio físico de la oficina cuando la mayoría de equipos no quieren acudir a esta? ¿Cómo se puede crear más cercanía entre los equipos sabiendo que la tendencia del trabajo es digital y asíncrona? ¿Cómo transmitir la cultura de la compañía cuando la oficina deja de ser el espacio referente? ¿Cómo fidelizar el talento en compañías que necesitan la presencialidad?

Estos son algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas a corto y medio plazo, según un informe de Thinkers Co, realizado con la colaboración de Ofita, fabricante de mobiliario de oficina, que analiza los nuevos modelos de trabajo híbridos que han surgido después de la crisis sanitaria.

La deslocalización del trabajo se ha llevado a cabo gracias a una combinación de la implementación de la tecnología y las metodologías ágiles. Aun así, concluye en sus páginas, el trabajo mantiene su base: las personas.

Trabajar de manera deslocalizada ha permitido a las organizaciones romper con la forma de trabajo que tenían y ha abierto un nuevo paradigma. Esto les brinda la posibilidad de llevar a cabo un cambio radical y mejorar su forma de trabajar, tanto a nivel productivo como en beneficios de calidad de vida.

El cambio en la forma de trabajar y la deslocalización han hecho que las personas trabajen de forma más ágil, con nuevas metodologías.

Las empresas además ahora están más centradas en las personas y en la creación de valor. La reflexión sobre qué es importante para las personas ha generado la humanización de las organizaciones.

Todos estos cambios han permitido que las personas se sientan únicas y diferenciadas y, a su vez, les han ayudado a trabajar en equipo. Mientras que antes se trabajaba con las mismas personas, ahora las organizaciones pueden contar con equipos más flexibles y diversos, y configuran equipos con trabajadores diferentes según las necesidades del trabajo.

El trabajo híbrido no solo ha cambiado la percepción de la forma de trabajar, también ha generado nuevas necesidades y oportunidades para las empresas, con cuatro tendencias claras: La salud como pilar principal; digitalización y transformación; cultura de la confianza o the power of people y flexibilidad.

Aunque el cambio ya está implementado de manera generalizada, ha abierto retos a nivel personal y laboral que todavía se deben resolver.

Los individuos se enfrentan a un agotamiento generalizado. Es importante alcanzar el equilibrio entre la vida personal y laboral, mientras que se adaptan a los nuevos marcos de trabajo que vayan generando las empresas.

No hay una solución única para cada uno de estos retos, si no que cualquier solución propuesta deberá adaptarse a cada una de las organizaciones, sus culturas y empleados.

Pero lo que parece claro es que el equilibrio perfecto para potenciar la felicidad de los trabajadores sin afectar a su productividad, recae en cómo están planteados los modelos de trabajo y la solución podría ser un modelo de trabajo híbrido o trabajo mixto.

El informe de Thinkers Co y Ofita expone las modalidades de trabajo híbrido que existen, así como sus inconvenientes y principales ventajas. Habla también de la cultura corporativa y el cambio que ha dado a partir de la Covid-19, así como del porqué esta es importante para atraer y retener el talento. Además, trata el tema del creciente aumento del burnout o estrés laboral y de cómo afecta a la salud de los trabajadores.

Fuente Comunicae