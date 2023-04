Juan Antonio Corbacho explica las rondas puente

Juan Antonio Corbacho (@mrcorbacho) gestor de Jcapital y divulgador explica qué son y que significan las rondas Puente para las start ups. A diferencia de otras crisis, como la subprime de 2008, donde se vio caer a entidades financieras tan importantes como Lehman Brothers esta nueva recesión y crisis llegan de manera silenciosa y muchas start ups no se han podido preparar.

«Hay dos factores muy importantes que están desatando esta nueva situación para las start ups, uno ya se está viendo reflejado y es el IPC. El aumento del coste de la energía, entre otros motivos, ha encarecido los costes empresariales y mes tras mes se ha visto cómo la inflación subía sin control. Derivado de esta subida y tratando de controlar el aumento de precios, los bancos centrales han aumentado los tipos de interés para enfriar la economía y esto, tiene un daño colateral que impacta directamente sobre la economía de las empresas».

«Toda aquella empresa que haya aprovechado los años de tipos de interés bajos para suscribir un préstamo de interés variable y tenga que revisar sus condiciones en los próximos meses, tendrá una fuerte subida en el coste de los intereses. Realmente es casi inasumible para cualquier start up con financiación de terceros una subida del 0% al 5% de los tipos de la fed en menos de un año».

Por todo esto a lo largo de los próximos meses se verán nuevas rondas de financiación para las start ups, pero no serán rondas Seed o Rondas A, serán ‘rondas Puente’, unas rondas que permitan sobrevivir a las start ups y aguantar esta nueva situación de aumento de costes de la empresa, no sólo desde el punto de vista de inflación, subidas de salarios o costes de energía si no también desde el punto de vista de aumento de los costes financieros derivados de la subida de tipos. «A esta nueva situación la he bautizado como ‘La crisis silenciosa de las Start Ups'».

Fuente Comunicae