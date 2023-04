U.S. Polo Assn. lanza la colección primavera-verano 2023

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), ha lanzado su icónica colección primavera-verano de inspiración deportiva para 2023. La sesión fotográfica global de la marca tuvo lugar en la histórica Santa Bárbara, California, conocida por su espectacular clima, hermosos viñedos, románticos escenarios de inspiración mediterránea y espectaculares puestas de sol en el centro de California.

La colección primavera-verano 2023 de U.S. Polo Assn. representa la frescura y la vitalidad de las próximas temporadas. En este hermoso entorno de Santa Bárbara, los colores pastel bañados por el sol se combinan con linos texturizados y se fotografían junto al resplandor dorado del sol de la costa del Pacífico. Exuberantes jardines de rosas, sinuosos senderos y vistas panorámicas muestran las suaves siluetas de los vestidos de temporada de U.S. Polo Assn. rematados con suaves jerséis. Los polos tonales se combinan a la perfección con vaqueros clásicos que nunca pasarán de moda, junto con accesorios que brillan, como elegantes bolsos y totes reversibles, calzado a la moda y gafas de última tendencia, para completar todo un look digno del tiempo cálido.

«Para la colección U.S. Polo Assn. Spring-Summer 2023 Collection, nuestro equipo de diseño estaba más entusiasmado con la textura de los tejidos de la temporada, especialmente el lino, y las mezclas de lino y algodón, porque estos tejidos naturales nos mantienen frescos, cómodos y con un aspecto estupendo en estas temperaturas cálidas», dijo Brian Kaminer, SVP de Marca y Producto de U.S. Polo Assn. «Los colores impresionantes, desde los pasteles a los brillantes, son siempre un elemento clave del estilo clásico y americano de nuestra marca, encajando perfectamente con las tendencias de esta temporada para dar ese aire fresco y costero de California.»

U.S. Polo Assn. es conocida por su estilo clásico americano de inspiración deportiva y cada temporada la marca lo lleva a un nuevo nivel con colores, estilos y tejidos únicos. La Colección Primavera-Verano 2023 es innovadora en sus surtidos coloridos y modernos, incluyendo prendas globales con aspectos sostenibles.

«El equipo de diseño de U.S. Polo Assn. Design Team fue capaz de capturar esta icónica Colección Primavera-Verano 2023 en Santa Bárbara, inspirada en todo lo que nos hace pensar en la costa de California; sin mencionar que la ubicación es el hogar de algunos de los clubes de polo más históricos y prestigiosos del deporte», dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global Licensing, que gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. «Cada temporada, nos centramos en evolucionar nuestros productos principales, así como en innovar otros nuevos, manteniéndonos siempre fieles a nuestra auténtica conexión con el deporte del polo.»

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global Licensing Inc. (USPAGL)

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), el organismo sin ánimo de lucro que rige el deporte del polo en Estados Unidos y uno de los organismos deportivos más antiguos, ya que fue fundado en 1890. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de unas 1.100 tiendas minoristas U.S. Polo Assn. y miles de grandes almacenes, así como canales de artículos deportivos, minoristas independientes y comercio electrónico, U.S. Polo Assn. ofrece ropa para hombres, mujeres y niños, así como accesorios y calzado en más de 190 países de todo el mundo. U.S. Polo Assn. fue nombrada como uno de los cinco principales licenciatarios deportivos en 2022, según License Global.

Visitar uspoloassnglobal.com y seguir @uspoloassn.

USPA Global Licensing Inc. (USPAGL) es la filial con ánimo de lucro de la USPA y su licenciante mundial exclusivo. USPAGL gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. y es la administradora de las propiedades intelectuales de la USPA, proporcionando al deporte una fuente de ingresos a largo plazo. A través de su filial Global Polo Entertainment (GPE), USPAGL también gestiona Global Polo TV, que ofrece contenidos sobre polo, deporte y estilo de vida. Además, USPAGL se asocia con ESPN y beIN Sports a nivel mundial para compartir las retransmisiones del deporte del polo en televisión y a la carta a millones de espectadores de todo el mundo. USPAGL y ESPN han firmado un acuerdo histórico, plurianual y global para que el proveedor de contenidos deportivos líder en el mundo emita siete de los principales partidos finales de polo en EE.UU., lo que permitirá a millones de aficionados y consumidores disfrutar de este deporte a través de las plataformas de emisión y streaming de ESPN.

Para más contenido deportivo, visitar globalpolo.com.

Fuente Comunicae