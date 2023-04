Grid Dynamics y Dataiku lanzan una nueva solución de optimización de la asignación de inventarios que otorga a los clientes empresariales capacidades aceleradas de optimización de inventarios

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy su nueva Solución de Optimización de Asignación de Inventario. Esta nueva solución, desarrollada conjuntamente por Grid Dynamics y Dataiku, ayuda a las empresas a establecer rápidamente capacidades de optimización de inventario y desarrollar rápidamente procesos de optimización de la cadena de suministro impulsados por análisis dentro de la plataforma Dataiku.

La solución de optimización de la asignación de inventario de Grid Dynamics es la última incorporación al creciente conjunto de aceleradores preempaquetados de la empresa que ayudan a los clientes a aprovechar de forma rápida y sencilla tecnologías avanzadas como la IA y el machine learning (ML). Los aceleradores ofrecen importantes ventajas empresariales, como la asignación de inventario para satisfacer la demanda; la gestión de entornos multirregión, multimercado y multitransportista; la prevención de la división de pedidos; y la obtención de información detallada sobre los resultados de la optimización.

«La resistencia y la eficiencia de la cadena de suministro se encuentran entre las principales prioridades de la mayoría de las empresas en los últimos años. Esta nueva solución ayuda a los usuarios de la plataforma de IA de extremo a extremo de Dataiku a establecer capacidades avanzadas de optimización de inventario sin grandes inversiones en productos de planificación pesados», dijo Ilya Katsov, Vicepresidente de Tecnología de Grid Dynamics». Estas capacidades ayudan tanto a evitar pérdidas asociadas a una mala asignación del inventario como a mejorar la experiencia del cliente».

A raíz del COVID, las empresas que gestionan cadenas de suministro complejas deben optimizar continuamente su asignación de inventarios en respuesta a patrones de demanda que cambian rápidamente. Esta solución, desarrollada por Dataiku, permite a los responsables de la cadena de suministro y a sus equipos de análisis aprovechar rápidamente el aprendizaje automático para abordar el complejo reto de la optimización del inventario e incorporar la analítica a todos los procesos de la cadena de suministro.

«La nueva Solución de Optimización de Asignación de Inventario es un avance significativo para proporcionar a los clientes capacidades integrales y listas para usar para el análisis y la optimización de la cadena de suministro», dijo Sophie Dionnet, GM, Soluciones Empresariales de Dataiku.» La combinación de la experiencia en la cadena de suministro de Grid Dynamics y la plataforma Everyday AI de Dataiku permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos, asegurando que tienen el inventario adecuado en el lugar y momento adecuados, lo que en última instancia resulta en una mayor eficiencia, reducción de costes y una mayor satisfacción del cliente».

Se puede visitar esta página para saber más sobre la Solución de Optimización de Asignación de Inventario de Grid Dynamics. https://www.griddynamics.com/solutions/inventory-allocation-optimization-starter-kit

Sobre Dataiku

Dataiku es la plataforma para la IA cotidiana, que permite a los expertos en datos y a los expertos en dominios trabajar juntos para incorporar la IA a sus operaciones diarias. Juntos, diseñan, desarrollan y despliegan nuevas capacidades de IA, a todas las escalas y en todos los sectores. Las organizaciones que utilizan Dataiku permiten a su gente ser extraordinaria, creando la IA que impulsará a su empresa en el futuro.

Fundada en 2013, Dataiku ha demostrado su capacidad para continuar desarrollando su visión fundacional para Everyday AI, y para ejecutar su crecimiento. Con más de 500 clientes y más de 1000 empleados, Dataiku se enorgullece de su rápido crecimiento y del 95% de retención de clientes de Forbes Global 2000. Conecte con Dataiku en su blog, Twitter (@dataiku) y LinkedIn.

Sobre Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva de las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia de cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Reino Unido, Europa e India.

Para obtener más información sobre Grid Dynamics, visitar www.griddynamics.com o seguir en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 que no son hechos históricos, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Grid Dynamics difieran materialmente de los esperados y proyectados. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluyendo las palabras «cree», «estima», «anticipa», «espera», «pretende», «planea», «puede», «hará», «potencial», «proyecta», «predice», «continúa» o «debería» o, en cada caso, sus variaciones negativas u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, citas de la dirección y declaraciones relativas a las capacidades de los productos, y los beneficios de las afiliaciones con Dataiku.

Estas previsiones implican riesgos significativos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. La mayoría de estos factores están fuera del control de Grid Dynamics y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no se limitan a, cualquier factor que limite las capacidades del producto y los beneficios de las afiliaciones con Dataiku; y otros riesgos e incertidumbres indicados en los archivos de Grid Dynamics con la SEC.

Grid Dynamics advierte que la anterior lista de factores no es exclusiva. Grid Dynamics advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que sólo son válidas en la fecha en que se realizan. Grid Dynamics no asume ni acepta ninguna obligación o compromiso de divulgar públicamente ninguna actualización o revisión de ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración. Más información sobre los factores que podrían afectar materialmente a Grid Dynamics, incluyendo sus resultados de operaciones y situación financiera, se establece en la sección «Factores de Riesgo» del informe trimestral de la Compañía en el Formulario 10-K presentado el 28 de febrero de 2023 y en otras presentaciones periódicas que Grid Dynamics hace a la SEC.

Fuente Comunicae