La 53ª Asamblea General Anual de la WTCA centra el foco en las potencialidades de negocio global en África

La World Trade Centers Association® (WTCA®)- organización comercial internacional que conecta a más de 300 World Trade Center® (WTC®) en casi 100 países- y el World Trade Center Accra han acogido, del 23 al 28 de abril, la 53ª Asamblea General anual de la WTCA en Accra, Ghana.

El objetivo del encuentro ha sido poner en valor las grandes potencialidades que el Continente Africano ofrece a empresas globales y economías nacionales para generar sinergias, intercambios y nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, y como principal evento anual de la WTCA, la Asamblea General ha aglutinado a sus miembros y a sus redes empresariales mundiales, compuestas por un plantel global de altos directivos y representantes de gobiernos, de instituciones académicas, de medios de comunicación y de organizaciones internacionales.

Ghana, una puerta de entrada de las empresas españolas para África

Gracias a su fiscalidad, seguridad y su privilegiada ubicación, Ghana representa una óptima puerta de entrada para todas aquellas empresas españolas que busquen expandirse por África y es, de hecho, el lugar donde importantes multinacionales de todo el mundo establecen sus sedes para dar cobertura a su actividad en el África Subsahariana.

Actualmente, se trata de la cuarta economía del continente y la segunda de África Occidental y, de hecho, entre los países prioritarios definidos por el III Plan África de España del Gobierno de España se halla Ghana.

África, grandes oportunidades para las empresas españolas

En el contexto de la entrada en vigor del AfCFTA, el Gobierno de España ha impulsado un plan centrado en el crecimiento de las relaciones entre España y los países del Continente Africano para 2023, aprovechando la recuperación de la normalidad tras el Covid19.

Un plan que se refleja en el crecimiento de las exportaciones de España a África en los últimos 20 años, que han ido creciendo exponencialmente representando éstas, al cierre de 2021, el 5,8% de las ventas mundiales del país (18.502M€); mientras que en 2000 alcanzaban únicamente el 3,3%. Una tendencia que los expertos vaticinan que se mantendrá.

«Las macrotendencias en los cuatro sectores clave de la automoción, la agricultura y agroindustria, los productos farmacéuticos y el transporte y logística, sumadas al potencial de crecimiento de África en su conjunto, revelan enormes potencialidades para la expansión empresarial a medida que aumentan la población, los ingresos y la conectividad. El AfCFTA impulsará estas oportunidades, pero no sin alteraciones y cambios en las dinámicas empresariales y de producción, especialmente debido al aumento del comercio interafricano», explicaba Wamkele Mene en el informe de enero de 2023 del Foro Económico Mundial AfCFTA: A New Era for Global Business and Investment in Africa. «Los beneficios para los países africanos y para el éxito empresarial en el marco de la zona de libre comercio surgen de que el sector privado comprenda, reconozca y actúe sobre el valor de la iniciativa», añadía.

Con el lema «Hacia la integración económica africana y una mayor presencia mundial», la Asamblea General de 2023 refleja la solidez y arraigo de la red de la WTCA y se centra en las conexiones empresariales en el Continente Africano con operadores e inversores en los diversos sectores: agricultura; agro-tecnología, procesado de alimentos, industria manufacturera, minería, energía o recursos hídricos, entre otros. El PIB de todo el continente suma más de 12.000M€ y sus 1.400 millones de habitantes representan la población con un mayor crecimiento del planeta. También se encuentra entre los más jóvenes, con 15,7 años como edad media, con amplios espectros de la población preparados para dejar su huella, en términos económicos y geopolíticos.

«Desde hace tiempo se considera a África como un mercado económico estratégico para el crecimiento de los países de todo el mundo, y por ello la WTCA y sus miembros se han centrado en ella. Ha llegado el momento de celebrar la primera asamblea de WTCA en África, coincidiendo el retorno al formato presencial tras el paso de la pandemia», razona John E. Drew, presidente del Consejo de Administración de la WTCA.

«En mis más de 30 años de experiencia en la organización de delegaciones comerciales con la WTCA, confío en que esta asamblea sea un gran éxito que genere oportunidades para África y refuerce la misión general de nuestra organización Vamos a seguir facilitando el desarrollo de infraestructuras con el objetivo de alentar el comercio global, creando conexiones y maximizando el crecimiento empresarial y las economías. Por esta razón, el evento está abierto tanto a los miembros de la WTC, así como a aquellos que, sin ser miembros, tienen interés en cimentar con nosotros estas redes globales de negocios», añade.

Los asistentes al evento han podido, así, establecer contactos con directivos y representantes de la industria y los entornos políticos y económicos institucionales de diversa procedencia, intercambiando ideas y explorando posibles oportunidades de negocio durante las sesiones de networking de la asamblea.

Acerca de la World Trade Centers Association (WTCA)

La World Trade Centers Association (WTCA) es una red de más de 300 empresas y organizaciones altamente conectadas y que se brindan apoyo mutuo en 92 países. Como propietaria de las marcas registradas «World Trade Center» y «WTC», la WTCA licencia los derechos exclusivos de estas marcas para que sus miembros las utilicen junto con sus propiedades, instalaciones y ofertas de servicios comerciales, que son icónicas y de propiedad independiente. A través de una sólida cartera de eventos, programas y recursos que ofrece a sus miembros, el objetivo de la WTCA es ayudar a las economías locales a prosperar fomentando y facilitando el comercio y la inversión en todo el mundo a través del compromiso de sus miembros. Para más información, www.wtca.org

Acerca del World Trade Center (WTC) Accra

El WTC Accra representa la puerta a un mundo de oportunidades comerciales globales para las empresas de Ghana y de la subregión de África Occidental, así como una plataforma de aterrizaje para los operadores comerciales internacionales que desean aprovechar las interesantes oportunidades que ofrece África. Ponemos en contacto a personas, productos e ideas de todo el mundo a travé;s de nuestro calendario anual de ferias internacionales, exposiciones de gran éxito y prestigiosas conferencias internacionales, que se complementan con nuestra innovadora zona franca y nuestras galardonadas promociones inmobiliarias. Al ser el mayor complejo de la región para eventos y exposiciones, ofrecemos una plataforma de negocios y oportunidades de establecer contactos inigualables. Para más información, http://www.wtcaccra.com.

Para más información sobre la Asamblea General 2023: https://wtca.swoogo.com/2023wtcaga/2289118.

También se puede seguir en las redes sociales a través de #WTCAGeneralAssembly y #GA2023.

Fuente Comunicae