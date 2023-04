Repara tu Deuda Abogados cancela 81.144€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº11 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de David Serra, que había acumulado una deuda de 81.144 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

David reconoce que «todavía tengo que asimilarlo. Estoy encantado. He luchado mucho por esto. Muy contento». Sobre si recomendaría a otras personas acogerse a esta herramienta, asegura que «mucha gente que, por entorno de trabajo o familiar o de amistad se ha enterado que yo estaba en esta situación, es escéptica y no se creía que esto me fuera a solucionar el problema. A día de hoy, les voy a decir a todos que sí». Y es que, «ha habido muchas épocas difíciles en España y hay mucha gente que, quizá sin quererlo, se ha sobreendeudado. Que haya esta vía para poder tener una segunda oportunidad es fantástico», concluye. VER VIDEO

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, «España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardo en incorporar a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas, incluyendo en este punto a los autónomos. De esta forma se cumplía la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 de poner en marcha este mecanismo. En el pasado mes de septiembre se ha producido una reforma de esta legislación con vistas a facilitar los trámites y agilizar el proceso para acortar los plazos».

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde el inicio de su labor en septiembre del año 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no sabían dónde acudir para salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban. Más de 20.000 particulares y autónomos han empezado el proceso con el despacho de abogados para reactivarse en la economía.

Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a cada caso según la capacidad económica de sus clientes, con la máxima de no dejar a nadie sin una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. Además, realiza un análisis previo gratuito del caso de la persona para ver si, realmente, puede acoger a esta legislación. Hasta la fecha, han superado la cifra de 135 millones de euros cancelados a sus clientes.

Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que se demuestre previamente que han actuado de buena fe, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años. A quienes no pueden acudir a esta herramienta, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de créditos, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que sirve para reducir aún más los costes del procedimiento y un control total, así como que los abogados asistan a reuniones mediante videollamada.

