Loop Industries y SK Geo Centric firman un acuerdo para comercializar la tecnología de Loop en el mercado asiático

Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) («Loop»), una empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular del plástico mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno («PET») y fibra de poliéster 100% reciclados, y SK Geo Centric Co. Ltd. («SKGC»), filial del grupo surcoreano SK, han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo de empresa conjunta («JVA») para desplegar la tecnología de Loop en el mercado asiático a través de múltiples instalaciones de fabricación comercial. SKGC poseerá el 51% de la empresa, que tendrá su sede en Singapur, y Loop el 49% restante. En virtud del acuerdo, la empresa tendrá derechos exclusivos para comercializar la tecnología de Loop en el mercado asiático durante un período determinado y Loop concederá licencias de su tecnología a cambio de un canon anual por cada una de las plantas comerciales.

La primera planta de fabricación comercial prevista con tecnología Infinite Loop™, situada en Ulsan (Corea del Sur), tendrá una capacidad anual para suministrar 70.000 toneladas métricas al año de resina de PET Loop™ para aplicaciones de envasado y fibra de poliéster, y se prevé que comience a construirse en 2023 y esté terminada a finales de 2025. Además de Infinite Loop™ Ulsan, los dos socios han esbozado planes que apuntan a la construcción de un mínimo de tres instalaciones adicionales de fabricación comercial en toda Asia para 2030. Loop y SKGC se han asociado con SK ecoengineering, una filial del Grupo SK que aporta una gran experiencia como contratista EPC, para la ingeniería y construcción de las instalaciones de fabricación comerciales.

Asia es el mayor mercado mundial de plástico PET y fibra de poliéster y está en el centro de la fabricación mundial, lo que supone una atractiva oportunidad para la empresa. La innovadora tecnología de Loop puede aportar una verdadera circularidad al plástico PET y a las fibras de poliéster, ayudando a mitigar los efectos medioambientales globales del uso excesivo de la petroquímica y de los residuos plásticos. Al convertir los residuos de plástico PET y fibra de poliéster de bajo valor en resina Loop™ PET 100% reciclada de calidad virgen, la tecnología de Loop tiene el potencial de transformar el mercado asiático de plástico PET y fibra de poliéster, ayudando a reducir la dependencia de los recursos finitos y disminuyendo al mismo tiempo los impactos ambientales, como la contaminación del aire y del agua. El despliegue de la tecnología de Loop en el mercado asiático supondría un cambio muy necesario en la forma de gestionar y fabricar PET en la región, y ayudaría a satisfacer la creciente demanda de PET reciclado.

El acuerdo firmado marca el siguiente paso en el compromiso de ambos socios para reducir los residuos plásticos y acelerar una verdadera economía circular del plástico. Se trata de un testimonio de la misión de Loop de proporcionar resina de PET Loop™ de calidad virgen infinitamente reciclable a un mercado global. Para SKGC, esta empresa marca el comienzo de una nueva era de prácticas sostenibles y circulares en un mercado que busca soluciones respetuosas con el medio ambiente. Esta JVA representa un gran paso hacia la creación de un futuro sostenible al aumentar la disponibilidad de PET reciclado en todo el mercado asiático.

«Es un gran placer unirnos a esta significativa asociación para comercializar la tecnología de Loop en Asia. Nos esforzaremos por completar con éxito el complejo de reciclaje avanzado de Ulsan, que funcionará como un importante trampolín para una futura expansión por Asia», declaró Kyungsoo Na, consejero delegado de SKGC. «A través de este acuerdo de JV, esperamos que los dos socios den un gran salto hacia la realización de una economía circular de plásticos y alcancen la visión ‘Green for Better Life'».

«Estamos extremadamente orgullosos de asociarnos con SKGC para crear una economía circular infinitamente reciclable y accesible a nivel mundial para el plástico PET y la fibra de poliéster. Loop y SKGC han trabajado en estrecha colaboración durante varios años y las dos empresas se complementan muy bien entre sí, proporcionando diferentes áreas de especialización para lograr nuestro objetivo común de llevar una solución de extremo a extremo con una propuesta de valor convincente para nuestra base de clientes», dijo el fundador y CEO de Loop, Daniel Solomita. «Al ampliar la huella de fabricación de Loop en Asia, nuestros clientes globales de marcas CPG que utilizan fibra de poliéster para textiles tendrán la oportunidad de incorporar material de marca Loop en sus productos y crear circularidad para sus residuos textiles reciclándolos en nuestras instalaciones de fabricación».

Acerca de SK geo centric

En 1972, SK geo centric sentó las bases para el desarrollo de la industria petroquímica al explotar la primera instalación de craqueo de nafta de Corea. SK geo centric suministra diversos productos y soluciones de automoción y envasado que los clientes y los mercados requieren. Además, SK geo centric se está convirtiendo en una empresa de materiales reciclados de base tecnológica gracias a sus continuos esfuerzos en I+D y a su expansión mundial. SK geo centric alcanzará su visión, «Green for Better Life», estableciendo una economía circular basada en los plásticos mediante la colaboración con diversos socios y partes interesadas. SK Geo Centric reunió las tres tecnologías avanzadas de reciclaje químico en un solo lugar, denominado «Advanced Recycling Cluster (ARC)», mediante la colaboración estratégica con empresas mundiales como Pure Cycle Technologies (EE. UU.), Loop Industries (Canadá) y Plastic Energy (Reino Unido). SK geo centric ampliará su cartera de productos ecológicos y reciclará continuamente más allá de la cantidad de plásticos producidos para realizar y aprovechar los esfuerzos de sostenibilidad que beneficiarán al planeta.

Acerca de Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries posee una tecnología patentada y propia que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster sin valor o de bajo valor, incluidas botellas y envases de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o estado, e incluso plásticos oceánicos degradados por el sol y la sal, hasta sus componentes básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™ apta para su uso en envases de grado alimentario y fibra de poliéster, lo que permite a los clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster pueden reciclarse infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el bucle del plástico. Loop Industries contribuye al movimiento global hacia una economía circular reduciendo los residuos plásticos y recuperando los residuos plásticos para un futuro sostenible. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el NASDAQ Global Market con el símbolo «LOOP».

Para más información, visitar http://www.loopindustries.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal como se definen en la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones pueden ir precedidas de las palabras «pretende», «puede», «hará», «planea», «espera», «anticipa», «debería», «podría», «proyecta», «predice», «estima», «pretende», «cree», «espera», «potencial» o «continuar», el negativo de dichos términos o palabras similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la oportunidad de mercado de Loop, sus estrategias, la capacidad de mejorar y ampliar sus capacidades, la competencia, las actividades previstas y los gastos como Loop persigue su plan de negocios, la adecuación de sus recursos disponibles en efectivo, el cumplimiento normativo, los planes para el crecimiento futuro y las operaciones futuras, el tamaño del mercado al que se dirige Loop, las tendencias del mercado, y la eficacia del control interno de Loop sobre la información financiera. Las declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros, se basan en ciertas suposiciones y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de Loop, y no se pueden predecir o cuantificar y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, los riesgos e incertidumbres asociados con, entre otras cosas.

En los documentos presentados por Loop ante la SEC se ofrece información más detallada sobre Loop y los factores de riesgo que pueden afectar a la realización de las declaraciones prospectivas. Se insta a los inversores y tenedores de valores a leer estos documentos de forma gratuita en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov/. Loop no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo.

