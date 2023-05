Allianz Partners lanza su campaña ‘Yo Soy Be’ con la voz de sus colaboradores

AEl programa Be -Bienestar Emocional- de Allianz Partners, nació el año 2021 con el propósito de impulsar acciones que permitiesen a la entidad brindar a sus empleados herramientas para cuidar de su salud física y mental, generar hábitos saludables y fomentar la comunicación y el conocimiento interno de la organización.

‘Be’ también fue concebido para proporcionar bienestar organizacional a sus empleados, favoreciendo la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, además de ofrecer un modelo de compensación y beneficios adaptado a las necesidades de todos.

Como resultado, la entidad ha desarrollado beneficios permanentes para sus empleados tales como: descuentos, beneficios y ayudas exclusivas para formación o relativas a la salud. El acceso a consultas ginecológicas, psicológicas y de nutrición son algunos ejemplos concretos de estas acciones. También, beneficios como el acceso a los servicios de plataformas como Más Vida Red y Olimfit, gracias a las colaboraciones desarrolladas dentro de este programa.

La empresa líder en Seguros y Asistencia también desarrolla dentro de su programa Be, acciones únicas como la ‘Semana Be – Semana del Bienestar Emocional’, celebrada tradicionalmente en el mes de octubre y que en este 2023 han decidido evocar ya en abril a propósito de su compromiso con la protección a través de la campaña ‘Yo Soy Be’, poniendo el foco en la experiencia que han tenido sus colaboradores, usuarios de los distintos beneficios del programa Be.

La campaña arrancó con una encuesta interna enviada a los colaboradores de la entidad, y cuyo propósito fue el de conocer su opinión en torno a los beneficios con los que cuentan como empleados de Allianz Partners. Esta no es más que otra herramienta de la entidad para conocer con, aún más, detalle las necesidades de sus colaboradores y responder en consecuencia.

También, se crearon las píldoras ‘Yo Soy Be‘, publicadas en los canales internos y externos de la entidad y en las que colaboradores de distintas áreas compartieron su opinión sobre beneficios como la retribución flexible, ayudas académicas y oftalmológicas, así como el acceso a sesiones de fisioterapia en la oficina.

Además, como parte del compromiso de la entidad con la protección y como cierre de esta campaña, la empresa puso a disposición de sus colaborares el `Stand de Salud Cardiovascular´. Durante la última semana de abril, un equipo médico especializado estuvo en las oficinas de Allianz Partners España, realizando consultas a los empleados de la entidad, para brindarles información personalizada sobre el estado de su salud cardiovascular.

«La protección es parte de nuestro ADN, algo que además empieza con el cuidado de nuestros colaboradores. Por ello, nuestro programa Be es tan importante, y escuchar lo que nuestros empleados tienen que decirnos es vital para que siga siendo un éxito», indica Amparo Merino, responsable de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España. Quien añade: «Durante estos años ‘Be’ ha crecido y no podría estar más orgullosa de la acogida que ha tenido entre nuestros colaborares, quienes siguen dando vida a cada una de las acciones que ponemos en marcha».

