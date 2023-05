ISS y Glass Lewis recomiendan a los socios de MicroVision apoyar las propuestas en la Junta de Accionistas

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones de lidar automotriz de estado sólido basadas en MEMS y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), anunció hoy que las principales firmas independientes de asesoría de representación Institutional Shareholder Services Inc. («ISS») y Glass Lewis & Co. («Glass Lewis») han recomendado que los accionistas de MicroVision voten «A FAVOR» de las propuestas de la compañía en su Junta Anual de Accionistas que se celebrará el 17 de mayo de 2023 a las 9:00 am PT (la «Junta Anual»).

En la Junta Anual, se pedirá a los accionistas que elijan a siete directores nominados, aprueben una enmienda al certificado de constitución de la empresa que aumenta las acciones ordinarias autorizadas de MicroVision de 210 millones de acciones a 310 millones de acciones, proporcionen dos votos consultivos relacionados con la remuneración de los ejecutivos y ratifiquen el nombramiento de auditores para el año fiscal en curso.

«Nos complace que tanto ISS como Glass Lewis estén de acuerdo con la Junta en que una votación para aumentar el número autorizado de acciones ordinarias de MicroVision es lo mejor para la Compañía y los accionistas», dijo Sumit Sharma, Director Ejecutivo. «Cada voto es importante y animo a los accionistas a apoyar a la Compañía votando para aprobar las propuestas de nuestra Proxy Statement antes de la Junta Anual».

Como empresa independiente de asesoramiento en materia de delegación de voto, ISS cuenta con aproximadamente 3.400 clientes, entre ellos muchos de los principales inversores institucionales del mundo, que confían en el análisis objetivo e imparcial de ISS para tomar importantes decisiones de voto. Glass Lewis es un asesor de voto independiente para inversores institucionales, que cubre 30.000 juntas de accionistas cada año, en aproximadamente 100 mercados globales. Entre los clientes de ISS y Glass Lewis se encuentran la mayoría de los mayores planes de pensiones, fondos de inversión y gestores de activos del mundo, que gestionan en conjunto más de 40 billones de dólares en activos.

El voto de cada accionista es importante: «Vote Hoy»

Puede encontrarse información detallada sobre las propuestas en la declaración de representación de MicroVision, que está a disposición de los accionistas en ir.microvision.com/sec-filings. Utilizando su número de control, los accionistas pueden votar en www.proxyvote.com. Los accionistas pueden participar electrónicamente en la Junta Anual virtual de MicroVision en www.virtualshareholdermeeting.com/MVIS2023.

Sobre MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

Para más información, visite el sitio web de la empresa en www.microvision.com, en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc, y en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOSAIK y MOVIA son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

