Polaris Renewable Energy anuncia los resultados del primer trimestre de 2023

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris Renewable Energy» o la «Compañía»), se complace en informar de sus resultados financieros y operativos para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros intermedios consolidados condensados de la empresa y la discusión y el análisis de la dirección, que están disponibles en el sitio web de la empresa en www.PolarisREI.com y se han publicado en SEDAR en www.sedar.com. Las cifras que figuran a continuación se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

Hechos destacados:

La producción consolidada de energía fue de 217.613 MWh (netos) en el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023, de los cuales 125.930 MWh (netos) fueron aportados por la instalación geotérmica de la Sociedad en Nicaragua («San Jacinto») y un total de 66.334 MWh (netos) fueron aportados por las instalaciones hidroeléctricas de la Sociedad en Perú. Un total de 15.235 MWh (netos) fueron aportados por la instalación solar de la Sociedad en República Dominicana («Canoa 1»), y 10.114 MWh (netos) fueron aportados por la instalación hidroeléctrica de la Sociedad en Ecuador («San José de Minas o HSJM»).

La Compañía generó $20.1 millones en ingresos durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023, comparado con $16.1 millones en el mismo periodo de 2022. El aumento fue el resultado neto de las ventas adicionales de ingresos de energía de la Unidad Binaria ubicada en Nicaragua, las dos nuevas instalaciones ubicadas en República Dominicana y Ecuador, adquiridas durante 2022, y de nuestras instalaciones peruanas, que habían aumentado la producción, junto con el aumento de los precios debido a los ajustes de inflación en los acuerdos de compra de energía («PPA»).

El beneficio neto atribuible a los propietarios fue de 4,7 millones de dólares o 0,22 dólares por acción – básico para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023, frente a un beneficio neto de 2,5 millones de dólares o 0,13 dólares por acción – básico en 2022.

El EBITDA ajustado fue de 15,3 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023, en comparación con el EBITDA ajustado de 12,1 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, principalmente como resultado del aumento de los ingresos, como se ha descrito anteriormente.

En el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023, la empresa generó 10,1 millones de dólares en flujo de caja neto procedente de actividades de explotación, finalizando con una posición de tesorería de 40,6 millones de dólares, incluida la tesorería restringida.

El 15 de marzo de 2023, la empresa firmó un acuerdo con Export Development Canada («EDC») para un préstamo a plazo fijo de 10,0 millones de dólares, con el fin de proporcionar capital para financiar los gastos de desarrollo de las primeras fases necesarios para que los proyectos estén listos para la construcción.

El 31 de marzo de 2023, la Sociedad finalizó la construcción del Parque Solar Vista Hermosa, situado en Panamá. La planta se conectó a la red eléctrica el 22 de abril de 2023.

En abril de 2023, la Compañía inició la construcción del proyecto Perlabi, que consiste en un canal de conducción desde el río Perlabi adyacente que aumentará el factor de carga de la central eléctrica existente en San José de Minas, Ecuador. El presupuesto del proyecto Perlabi es de aproximadamente 3,4 millones de dólares y se espera que la construcción finalice en el segundo trimestre de 2024.

La Compañía sigue centrada en mantener un dividendo trimestral. Para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023, la Compañía ha declarado y pagará el dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción ordinaria en circulación el 26 de mayo de 2023.

La empresa siguió impulsando sus iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza («ESG») como parte de su estrategia principal, al tiempo que continuó manteniendo un excelente historial de salud y seguridad. Para más información, los lectores pueden consultar el informe anual de sostenibilidad de la empresa, disponible en su sitio web.

Durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023, la producción de energía consolidada trimestral fue 217.613 MWh (netos) superior a la producción de energía consolidada de 177.765 MWh (netos) de los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022, debido a la producción adicional de la Unidad Binaria en Nicaragua, que comenzó a operar el 30 de diciembre de 2022, así como de las instalaciones de República Dominicana y Ecuador adquiridas en 2022, junto con la mejora de la producción en Perú.

En Nicaragua, el aumento de la producción se debe a la producción adicional de la Unidad Binaria, compensada en parte por los descensos previstos en la producción del campo de vapor. La producción total combinada se situó dentro de nuestras previsiones para el trimestre.

La producción consolidada en Perú durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 fue de 66.334 MWh, superior a la del periodo comparativo de 2022 debido a una hidrología algo mejor en todo Perú durante el trimestre.

En República Dominicana, la instalación Canoa 1, adquirida el 28 de junio de 2022, produjo 15.235 MWh en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. Esta cifra está en línea con la producción del primer trimestre de 2022, los resultados históricos y las expectativas de la dirección.

En Ecuador, la instalación HSJM, adquirida el 7 de septiembre de 2022, produjo 10.114 MWh en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. Esta cifra está en línea con la producción del primer trimestre de 2022, los resultados históricos y las expectativas de la dirección. En general, y de manera similar a Perú, la producción en Ecuador está impulsada por la estación seca y húmeda, con la estación lluviosa que generalmente comienza en noviembre y se extiende hasta mayo-junio.

«Los resultados del primer trimestre representan la culminación de varios años de trabajo de la Compañía que incluyen la construcción de la unidad Binaria en Nicaragua así como las adquisiciones en República Dominicana y Ecuador. La integración de las adquisiciones ha ido bien desde una perspectiva operativa y las nuevas geografías proporcionarán a la empresa nuevas oportunidades de crecimiento. También estamos muy contentos de tener el nuevo proyecto solar en Panamá en línea y produciendo», señaló Marc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris Renewable Energy.

Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América. Somos un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido en la transición energética.

