Movella nombra a Dale Pistilli Vicepresidente de Marketing

Movella Holdings Inc. (NASDAQ: MVLA) («Movella»), proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento, ha anunciado hoy el nombramiento de Dale Pistilli como Vicepresidente de Marketing. Dale dirigirá la estrategia de marca y los esfuerzos globales de marketing de la empresa.

Dale ha desarrollado y ejecutado con éxito estrategias de crecimiento, ha aumentado la notoriedad de la marca y ha dirigido programas rentables de generación de demanda y clientes potenciales para empresas B2C y B2B.

Recientemente ha ocupado el cargo de Vicepresidente Senior de Marketing en Glowforge, Inc. líder en la categoría de corte y grabado por láser para consumidores, educadores y propietarios de pequeñas empresas. Antes de Glowforge, fue vicepresidente de Ventas y Marketing en August Home, Inc, una empresa emergente de 100 personas pionera en el sector de las «puertas de entrada inteligentes». También fue vicepresidente ejecutivo de Ventas y Marketing en Cricut, Inc. (NASDAQ: CRCT), una plataforma líder de manualidades electrónicas, donde lanzó la nueva plataforma Explore e innovó un nuevo modelo de suscripción de contenidos. Anteriormente, fue vicepresidente de marketing de productos de marca en Western Digital Corp. y director de marketing de productos y desarrollo empresarial en Logitech, Inc.

«Me complace dar la bienvenida a Dale a nuestro equipo ejecutivo», dijo Ben Lee, CEO de Movella. «Su profunda experiencia en la construcción de marcas y negocios dirigidos a influencers y creadores será fundamental para nuestra próxima fase de crecimiento. El éxito de Dale como creador de categorías tecnológicas es un gran activo para Movella a medida que continuamos expandiéndonos a nuevos casos de uso y audiencias con nuestros productos y soluciones para la digitalización del movimiento».

«Estoy encantado de unirme al equipo de Movella», dijo Dale Pistilli. «Ahora que Movella es una empresa pública en un escenario global más grande, estoy realmente deseando trabajar con el equipo para llevar la marca Movella al siguiente nivel. Me entusiasma ampliar la notoriedad de la marca Movella, crear nuevos modelos de negocio de ingresos recurrentes y acelerar el crecimiento rentable de la empresa».

Sobre Movella Holdings Inc.

Movella es un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten digitalizar el movimiento. Movella sirve a los mercados del entretenimiento, la salud y el deporte, y la automatización y la movilidad. Sus innovaciones permiten a los clientes capitalizar el valor del movimiento transformando los datos en información significativa y práctica. En colaboración con marcas líderes mundiales como Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens y más de 500 organizaciones deportivas, Movella está creando resultados extraordinarios que hacen avanzar a la humanidad. Para obtener más información, visitar www.movella.com.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación federal sobre valores. Las palabras «acelerar», «prever», «creer», «continuar», «podría», «permitir», «estimar», «esperar», «ampliar», «alimentar», «futuro», «crecimiento», «pretender», «puede», «podría», «oportunidad», «perspectiva», «planificar», «posición», «posible», «potencial», «predecir», «progreso», » «proyectar», «realizar», «ver», «parecer», «debería», «hará», «haría» y expresiones similares, o el negativo de tales expresiones, pueden identificar las declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva.

